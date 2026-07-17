Un video callejero en Uruguay está rompiendo las redes sociales.

Un video callejero en Uruguay está rompiendo las redes sociales. El increíble momento se vivió en las calles de Montevideo y fue compartido por la influencer uruguaya Vale Sulca (@valesulca_) que capturó un imperdible ida y vuelta entre dos transeúntes en las calles de de la capital oriental. Lo que empezó como una clásica pregunta sobre el próximo campeón del mundo derivó en una profunda —y picante— discusión futbolera sobre quién ostenta la corona del más grande de todos los tiempos: Diego Armando Maradona o Lionel Messi.

Un video callejero en Uruguay está rompiendo las redes sociales.

El video se realizó antes de la mítica semifinal en la que Argentina barrió a Inglaterra. Ante la consulta de la cronista, ambos entrevistados no dudaron en bancar a la Selección Albiceleste. "Argentina campeón de vuelta", sentenció uno de ellos de forma tajante. Al indagar sobre los motivos de su apoyo compartiendo la rivalidad rioplatense, el hombre argumentó desde la fraternidad regional: "¿Por qué? Porque es sudamericano. ¿Voy a hinchar por un país europeo? No puede ser".

Su compañero coincidió plenamente en el deseo de ver otra estrella en la camiseta argentina: "Ya que nosotros no pudimos, bueno, que vengan los argentinos".



El debate definitivo: ¿El Diego o Leo?

La atmósfera cambió de tono cuando la influencer les preguntó por sus preferencias individuales y metió el dedo en la llaga: ¿Lionel Messi o Diego Maradona?

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Allí se plantó la grieta entre los dos uruguayos, quienes expusieron argumentos tácticos e históricos muy marcados:

La postura maradoniana: El más ferviente defensor de Pelusa recurrió a la mística y al peso de los mitos argentinos (nombrando a Perón, al Che y a Evita). "Para mí, el jugador más grande del mundo de toda la historia va a ser siempre Diego. Ni que hablar que fue la Mano de Dios", aseguró. Su argumento principal radicó en la épica individual: "El Diego jugaba solo. Argentina juega para Messi, el Diego siempre jugó solo, nada más" .

La postura messista: Por su parte, el otro charrúa se definió como "messista" y ponderó las soluciones contemporáneas que ofrece el crack rosarino en el campo de juego. "Él tiene lo suyo. Te hace una jugada, te busca un penal, te busca un tiro libre al borde del área... Él tiene lo de él", retrucó, eligiendo a Messi como el peldaño más alto del fútbol.

Un cierre con "Fair Play"

A pesar de la insistencia de la cronista para que sigan tirándose con argumentos en un dinámico "devuelvan, devuelvan", los hombres mantuvieron sus posiciones firmes hasta el final, repitiendo como mantras los nombres de sus respectivos ídolos.

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Sin embargo, demostrando que el fútbol une más de lo que divide, la entrevista cerró de la mejor manera: a pedido de la influencer, los dos amigos se fundieron en un cálido abrazo y compartieron un mate, dejando en claro que la pasión y el debate no arruinan una buena amistad.