Resultado para el infarto en las elecciones 2027: qué dice la última encuesta

El estudio de Proyección Consultores fue realizado entre el 1 y el 10 de julio sobre cerca de 1.800 casos en todo el país.

Una consultora privada reveló que las elecciones presidenciales de 2027 se disputarán cabeza a cabeza entre los dos principales competidores. Mientras que en la primera vuelta da una diferencia de apenas un punto entre Javier Milei y Axel Kicillof, en un eventual balotaje hay un empate técnico y la votación se dirimiría voto a voto.

El estudio de Proyección Consultores, realizado entre el 1 y el 10 de julio sobre cerca de 1.800 casos en todo el país, mostró una clara paridad en la intención de voto entre el fundador de La Libertad Avanza (LLA) y el gobernador de Buenos Aires, que se configura como el principal opositor a la gestión nacional.

"Si hoy hubiera elecciones nacionales, ¿A qué espacio elegiría?", fue una de las preguntas de la encuesta. El 34,8% de los consultados respondió querer votar por LLA, apenas por debajo del 33,7% que eligió a Fuerza Patria (FP). Casi 25 puntos por debajo se ubicó la tercera opción, el PRO, con 7,4%. Más abajo, el FIT con 3,4% y luego Provincias Unidas con 2,1%. El voto en blanco se posicionó como la tercera opción más votada: el 17,7% se inclinó por esa respuesta.

La consultora también indagó sobre qué pasaría en un balotaje entre los dos principales candidatos. "Si hoy hubiera elecciones presidenciales ¿A qué candidato elegiría?", preguntó. La respuesta de los encuestados dio un empate técnico en 39.9% entre Kicillof y Milei. Un dato relevante es que el 13,7% indicó que elegiría votar "en blanco" en una segunda vuelta de esas características. Además, un 6,5% dijo "no saber" a cuál de los dos preferir, lo que se configura como un elemento clave para desempatar.

Cuáles son los candidatos más votados

El informe también preguntó a quién se elegiría, en particular, por los distintos candidatos del actual mapa político. Mientras Milei obtuvo el 33,7% de la intención de voto, Kicillof tuvo el 32,1%. La diputada del FIT Myriam Bregman apareció como la tercera más elegida, con un 6,9%. Por debajo, con 3,7%, se asomó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Por otro lado, el estudio también deslizó cuatro opciones distintas en 2027 para que los encuestados elijan qué prefieren que suceda. "Que continúe el gobierno actual de MIlei", tuvo el 20,3%; "Que continue Milei pero con otro equipo y cambie en sus políticas", alcanzó el 19,1%; y "Que haya un nuevo gobierno de otro espacio político cercano al peronismo", fue elegido por el 37,8%.