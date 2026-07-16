Se dispararon un 6000% las búsquedas de vuelos hacia Nueva York: cuánto cuesta

Se dispararon un 6.000% las búsquedas de vuelos hacia Nueva York: cuánto cuesta.

Tras la clasificación de la Selección Argentina a la final por la Copa del Mundo, las búsquedas de vuelos a Nueva York se dispararon un 6.000%. Según informaron desde Despegar, el interés por los vuelos hacia la sede de la final que se disputará el domingo 19 de julio tuvieron un fuerte crecimiento en comparación con las últimas dos semanas.

La alta demanda terminó por repercutir en los valores de los vuelos. Algunas de las ofertas de la empresa para viajar y alentar al conjunto dirigido por Scaloni son: vuelo desde Buenos Aires, del 18 al 21 de julio a $4.008.339. Ida con una escala y vuelta con una escala. Incluye mochila. Precio por persona; Vuelo saliendo desde Atlanta, del 18 al 21 de julio a $982.517. Ida y vuelta directo. Incluye mochila y equipaje de mano. Precio por persona; Vuelo desde Miami, del 18 al 21 de julio a $601.351. Ida con una escala y vuelta directa. Incluye mochila y equipaje de mano. Precio por persona.

La final de la Copa del Mundo se disputará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Donde se jugará la final de la Copa del Mundo

La final de la Copa del Mundo se jugará en el MetLife Stadium, conocido temporalmente como Estadio Nueva York Nueva Jersey durante el Mundial 2026. Este se ubica en East Rutherford, Nueva Jersey, y se trata de uno de los recintos más grandes de la NFL. Con una capacidad para más de 82.500 espectadores, es la casa de los New York Giants y los New York Jets.

Así como este próximo domingo será el escenario del duelo entre Argentina y España por la Copa del Mundio, en el 2014 fue sede del Super Bowl XLVIII en 2014. Si bien queda en Nueva Jersey, está a solo unos 8 km al oeste de Manhattan, Nueva York, de allí que haya adoptado el nombre de ambas ciudades mientras se juega el torneo mundial.

Para quienes deseen viajar y alentar a la albiceleste, los vuelos disponibles, ya sean con escalas o directos, tienen como destino el Aeropuerto Newark en Nueva Jersey, mientras que en Nueva York los aeropuertos son La Guardia y JFK. Dada la alta demanda, los valores son más alto que lo habitual, además de que se trata de temporada alta al ser verano en el hemisferio norte.