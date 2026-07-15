Argentina a la final del Mundial 2026: así se festeja en todo el mundo

La Selección Argentina le ganó a Inglaterra 2 a 1 en un partido histórico y jugará la final del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio contra España. Los festejos ya se sienten en rincones de todo el país y también de otras partes del planeta.

Desde los hinchas reunidos en el Obelisco para mirar el partido, hasta los argentinos congregados en las plazas de San Juan, Córdoba, Santa Fe, todos estallaron en emoción porque la selección volverá a jugar una final de la Copa del Mundo. Bajo el canto de "el que no salta es un inglés", algunas de las reacciones que dieron vueltas por las redes sociales fueron: