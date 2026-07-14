El polémico comentario de Anya Taylor-Joy sobre el partido entre Argentina e Inglaterra que generó indignación: "Me alegra que..."

Anya Taylor-Joy habló de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

A un día de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, una figura internacional se metió de lleno en la previa. Anya Taylor-Joy, la actriz británico-argentina que conquistó Hollywood, reveló públicamente a quién va a alentar en el cruce que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

¿Qué dijo Anya Taylor-Joy sobre Argentina-Inglaterra?

La protagonista de Gambito de dama fue consultada por la agencia Associated Press durante la avant-premiere de Lucky, su nueva miniserie. Entre risas y gestos de complicidad, reconoció que el clima puertas adentro está tenso: «Hay mucho estrés en la familia en este momento», confesó, en alusión a la mezcla de raíces que conviven bajo el mismo techo.

Sin vueltas, la actriz dejó en claro su postura: «Creo que, en el fondo de mi corazón, estoy con Argentina». La frase, breve y contundente, se replicó rápido en redes y medios de los dos países. De todos modos, no dejó de lado el cariño por el país europeo: «Si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra», agregó, buscando equilibrar la balanza.

No es la primera vez que se declara hincha de la Albiceleste: siguió de cerca al equipo durante años y en 2022 se sumó a los festejos que recorrieron el mundo por la tercera estrella en Qatar.

Sus raíces argentinas

El vínculo de Anya con el país no es casual. Nació en Miami en 1996, pero su familia se mudó de inmediato a la Argentina, donde vivió hasta los seis años y donde todavía reside gran parte de sus parientes. Su padre nació y creció en Buenos Aires. Durante su infancia fue alumna del Northlands School, la misma institución donde estudió Máxima Zorreguieta, hoy reina de Países Bajos.

A los seis años la familia se trasladó a Londres, un cambio que le costó: «Era terca y quería irme a casa y no entendía Londres en absoluto», recordó tiempo atrás. Con los años, sin embargo, agradeció la decisión de sus padres.

Anya Taylor-Joy lució la camiseta de Argentina.

Una actriz consagrada

Taylor-Joy se convirtió en una de las figuras más cotizadas de Hollywood tras su papel en Gambito de dama, la serie de Netflix que la catapultó a la fama mundial. Desde entonces sumó protagónicos en producciones como Mad Max: Furiosa y The Menu, consolidando una carrera que combina el cine independiente con las grandes producciones de estudio.