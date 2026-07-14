Gobierno de Trump solicita a la Corte Suprema que revoque sentencia que protege a venezolanos

Manifestación por los derechos de los inmigrantes frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.

El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema ‌que revoque la ‌sentencia de un tribunal inferior que declaró ilegal el fin de las protecciones legales que permiten a 600.000 venezolanos vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia solicitó que se ordene al ​Tribunal de Apelación ⁠del Noveno Circuito, de San Francisco, ‌que reconsidere su decisión en ⁠el caso de los ⁠venezolanos, después de que magistrados dictaminaron el mes pasado que el Departamento de Seguridad Nacional ⁠puede poner fin al Estatus de ​Protección Temporal (TPS) de inmigrantes haitianos ‌y sirios.

El TPS es ‌una designación que permite a los ⁠migrantes procedentes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes vivir y trabajar en Estados Unidos, mientras ​no sea ‌seguro para ellos regresar a sus países de origen.

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Un panel del Noveno Circuito dictaminó en enero que la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi ⁠Noem se extralimitó en sus competencias al poner fin al estatus de protección temporal que el Gobierno del expresidente demócrata Joe Biden había concedido a los venezolanos.

La Corte, en resoluciones anteriores a la sentencia del Noveno Circuito, ‌había permitido que la decisión de febrero de 2025 de poner fin al TPS para los venezolanos entrara en vigor, hasta que tenga la oportunidad de examinar el ‌caso.

La sentencia del Noveno Circuito se dio en el marco de una demanda interpuesta por ‌varios migrantes ⁠y la Alianza Nacional del TPS, un grupo de defensa. Sus ​abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Con información de Reuters