Le ganó a 270 países: el pueblo oculto de Jujuy que fue elegido como uno de los mejores del mundo

En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, rodeado de cerros multicolores y tradiciones ancestrales, un pequeño pueblo argentino alcanzó un reconocimiento internacional y se consagró como mejor destino de escapadas.

Se trata de Maimará, en la provincia de Jujuy, que fue distinguido por la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo (ONU Turismo) como uno de los Mejores Pueblos Turísticos del Mundo, un premio que destaca a las comunidades rurales que logran preservar su patrimonio cultural y natural mientras impulsan un modelo de turismo responsable.

La premiación se realizó en China en el marco de los Best Tourism Villages, en los que Maimará se impuso entre más de 270 localidades de 65 países. Argentina participó con ocho destinos, aunque solo Maimará y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, obtuvieron la máxima distinción.

Un paisaje único

Con poco más de 5.000 habitantes, Maimará se encuentra junto a la emblemática Paleta del Pintor, una formación geológica de cerros de múltiples colores que se convirtió en uno de los paisajes más representativos del norte argentino.

Pero el reconocimiento internacional no se explica únicamente por su belleza natural. ONU Turismo también valoró el compromiso de la comunidad con la conservación de sus costumbres, su identidad cultural y un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad.

La vida cotidiana del pueblo gira en torno al río Grande y al respeto por la Pachamama, una tradición profundamente arraigada en la región. Sus habitantes mantienen actividades como la agricultura, la floricultura y la producción de vinos de altura, mientras celebran festividades tradicionales como la ceremonia de la Pachamama, el Día de Todos los Santos y el Carnaval, que cada año convoca a visitantes de todo el país.

Vinos de altura y gastronomía regional

Quienes visitan Maimará pueden recorrer sus cultivos de flores, conocer bodegas de altura y participar de la Vendimia del Bayeh, una celebración que combina degustaciones de vino, música, arte y gastronomía regional.

La cocina local es otro de sus grandes atractivos. Entre las especialidades sobresalen el locro, la humita, las empanadas jujeñas, el picante de lengua y los estofados tradicionales. Para el postre, las opciones incluyen arroz con leche, mazamorra y las clásicas empanadillas de cayote, elaboraciones que forman parte de la identidad culinaria del norte argentino.

Mientras Maimará celebra este reconocimiento mundial, Argentina ya definió a los ocho pueblos que competirán en la edición 2026 de los Best Tourism Villages. Los seleccionados son Villa Sanagasta (La Rioja), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Puerto Pirámides (Chubut), Villa General Belgrano (Córdoba), Tafí del Valle (Tucumán) y Zenón Pereyra (Santa Fe).