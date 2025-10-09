Muchos creen que se trata del Caribe, pero es Córdoba: la escapada a playas paradisíacas.

No es ninguna sorpresa que la Provincia de Córdoba es una de las más hermosas de la República Argentina. Las sierras envuelven caminos de tierra y ríos en los que se pueden encontrar construcciones de los Comechingones. No es chiste cuando se afirma que allí también se encuentra el "Caribe cordobés", unas playas que teletransportan a las costas de este mar, pero que son, en verdad, las orillas de la gran laguna de Mar Chiquita, ideal para una escapada.

El "Caribe cordobés", la escapada ideal para el fin de semana largo

Si querés hacer una escapada este fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre, pero todavía no sabés a donde y no tenés mucho tiempo para planificar grandes viajes, te recomendamos Miramar de Ansenuza, un paraíso cordobés que recuerda por sus playas a las costas del Mar Caribe. A orillas de la gran laguna de Mar Chiquita, vas a encontrar familias descansando y parejas compartiendo unos mates y leyendo un libro, todo lo que se diría la tranquilidad que en este momento del año la mayoría estamos buscando.

Miramar de Ansenuza es conocida como el "Caribe cordobés".

Además, este fin de semana largo es particularmente ideal el clima que habrá. La temperatura para Miramar de Ansenuza oscilará entre los 26°C y 28°C durante los días viernes, sábado y domingo, perfecto para estar desde temprano en la playa y no irse hasta la puesta del sol. Por la noche, el pueblo tiene una oferta gastronómica local, con sabores cordobéses como el chivito y, por supuesto, el fernet. La cultura no falta en el "Caribe cordobés". A tan solo 5 km se encuentran las ruinas de lo que alguna vez fue la próspera "Colonia Müller", hogar de inmigrantes alemanes e italianos que escaparon de la guerra.

En Córdoba se encuentra Miramar de Ansenuza, unas playas ideales para una escapada.

A cuánto queda el "Caribe cordobés" de la Ciudad de Buenos Aires

Miramar de Ansenuza, o el "Caribe cordobés", queda a 695 km de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar hay que tomar la RN9, trayecto que dura alrededor de 8 horas, pero puede ser menos con el tráfico a favor. Existe una alternativa, que es ir por la RN9 y luego desviarse a la RN34, pero puede que demore un poco más que la otra vía. Sin embargo, no hay que olvidarse que las vacaciones comienzan una vez que se sube al auto, cuantas veces nos encontramos en el trabajo deseando ir por la ruta tomando unos mates y cantando canciones a todo pulmón. Esta escapada puede ser la ocasión que tanto deseaste.