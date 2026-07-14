Cambia WhatsApp para siempre: cómo es el regreso de ChatGPT a los chats

No hace falta crear una cuenta de ChatGPT oara usarlo en Whatsapp.

Los usuarios de WhatsApp en el Espacio Económico Europeo (EEE) ya pueden volver a utilizar ChatGPT directamente desde la aplicación de mensajería. Tras haber sido retirado a comienzos de 2026 por cambios en las políticas de la plataforma, el asistente de inteligencia artificial de OpenAI regresó y suma funciones como el análisis de imágenes, el uso de notas de voz y la generación de contenido sin necesidad de salir del chat.

El regreso, sin embargo, no es global. La disponibilidad está limitada a los países del EEE y responde a las regulaciones europeas sobre competencia e interoperabilidad de las grandes plataformas digitales, que permiten la integración de servicios de terceros dentro de aplicaciones como WhatsApp. Además, el despliegue será gradual, por lo que algunos usuarios podrán acceder antes que otros según el país y el número asociado a su cuenta.

Cómo usar ChatGPT dentro de WhatsApp

Para comenzar a conversar con ChatGPT, los usuarios deben agregar el contacto oficial y verificado 1-800-CHATGPT, vinculado al número internacional +1-800-242-8478. Luego, solo hay que buscar ese contacto en WhatsApp y enviar un mensaje para iniciar la conversación.

Uno de los aspectos destacados de esta integración es que no hace falta crear una cuenta de ChatGPT para acceder a determinadas funciones. Además, el servicio es gratuito, aunque cuenta con límites de uso, por lo que la experiencia puede diferir de la aplicación oficial o la versión web del chatbot.

La disponibilidad está limitada a los países del EEE.

Qué funciones ofrece la integración

La nueva versión de ChatGPT en WhatsApp permite mucho más que responder preguntas por escrito. Entre las herramientas disponibles se encuentran:

Responder consultas mediante lenguaje natural.

mediante lenguaje natural. Recibir y procesar notas de voz.

Analizar fotografías enviadas por el usuario.

enviadas por el usuario. Generar imágenes a partir de instrucciones escritas.

a partir de instrucciones escritas. Redactar y editar textos en distintos idiomas.

en distintos idiomas. Ayudar a organizar ideas, planificar viajes o buscar información.

Según explicó OpenAI, el regreso del chatbot forma parte de su estrategia para acercar la inteligencia artificial a las aplicaciones que millones de personas utilizan todos los días. La compañía también aclaró que la activación dependerá del país y se realizará de forma progresiva dentro del Espacio Económico Europeo.