¿Te borró o cambió el número? El método definitivo de WhatsApp para sacarte la duda al instante

Fuente: HT Tech.

La duda de si alguien te borró de WhatsApp es más común de lo que parece, y la incertidumbre es parte del diseño: la app es deliberadamente discreta al respecto para proteger la privacidad de los usuarios. No hay notificación, no hay aviso, no hay ninguna señal obvia. Pero hay formas de saberlo.

Caso 1: te borraron de sus contactos

El método más confiable es el de la lista de difusión. Así funciona: crear una lista de difusión (en Android, los tres puntos → Nueva difusión; en iPhone, Listas de difusión → Nueva lista), agregar al contacto en cuestión junto a otra persona de confianza que sí te tenga guardado, y enviar un mensaje genérico como "Hola, ¿cómo están?".

El resultado es el indicador clave. Si el mensaje llega a ambos destinatarios (dos tildes), el contacto sí te tiene guardado. Si solo llega a uno (a la persona de confianza, pero no al otro), significa que ese contacto no tiene tu número guardado en su celular. Los mensajes de difusión solo se entregan a quienes tienen el número del emisor guardado en su agenda.

Importante: esto no es un método infalible al 100%. Puede haber casos donde alguien tenga el número guardado bajo un nombre distinto o en una cuenta secundaria. Y tampoco distingue entre "me borró" y "nunca me tuvo guardado". Pero es la señal más clara disponible sin herramientas externas.

Las otras señales que suman contexto

Más allá de la lista de difusión, hay indicios adicionales que, combinados, refuerzan la hipótesis:

Un solo tilde en los mensajes enviados: indica que el mensaje llegó a los servidores de WhatsApp pero no al dispositivo del receptor. Puede deberse a que no tiene internet, a que cambió de número o a un bloqueo.

indica que el mensaje llegó a los servidores de WhatsApp pero no al dispositivo del receptor. Puede deberse a que no tiene internet, a que cambió de número o a un bloqueo. No se ve la foto de perfil ni el estado: si no podés ver ninguna de las dos, es posible que tengas ajustada su privacidad a " Mis contactos " y ya no estés en esa lista. También aplica si te bloqueó.

si no podés ver ninguna de las dos, es posible que tengas ajustada su privacidad a " " y ya no estés en esa lista. También aplica si te bloqueó. No podés hacer llamadas: si el intento de llamada falla de inmediato, puede indicar bloqueo o número desactivado.

Caso 2: cambió de número de teléfono

Este escenario es más sencillo. WhatsApp tiene una función nativa llamada "Cambiar número" que, cuando el usuario la activa, notifica automáticamente a todos sus contactos que el número anterior quedó inactivo y cuál es el nuevo. Esa notificación aparece directamente en el chat como un mensaje del sistema. Si no recibiste ningún aviso de ese tipo, lo más probable es que no haya cambiado de número, sino que haya ocurrido algo diferente.