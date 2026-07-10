Preocupación en Inglaterra: aislaron a una figura que no entrenó y no jugaría vs. Noruega en el Mundial 2026

Alerta en Inglaterra: aislaron a un crack que no jugaría vs. Noruega en el Mundial

En la previa del duelo por los cuartos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 contra Noruega, una figura de Inglaterra encendió todas las alarmas en el plantel comandado por Thomas Tuchel. Se trata de Declan Rice, volante del Arsenal que fue aislado del equipo por una inesperada razón y está en duda para dicho compromiso. La FA inglesa tomó medidas al respecto a horas del partido que puede clasificarlos a la semifinal del torneo.

Qué pasó con Declan Rice, la figura de Inglaterra que aislaron y no entrenó antes de jugar con Noruega por el Mundial 2026

Según informaron desde el medio inglés Daily Mail, Inglaterra se vio afectada por el contagio que sufrió Declan Rice. Este último, que venía con molestias físicas en los últimos partidos, quedó aislado del resto del grupo en un "intento de contener un posible brote potencialmente grave". Desde el seleccionado, les informaron fuentes cercanas que "la enfermedad está controlada". El detalle no menor es que el mediocampista no estuvo en las últimas dos prácticas del plantel y su presencia no está asegurada.

Cabe destacar que el combinado inglés ya tomó medidas por cuestiones de posible intoxicación durante el Mundial 2026. En la previa del cruce ante México por los octavos de final, la Federación del país envió a sus propios chefs a la concentración después de que ocho jugadores de Túnez dieran positivo por carne contaminada con Clembuterol en suelo mexicano.

Declan Rice fue aislado del plantel de Inglaterra en el Mundial 2026

La estrella de Inglaterra que puede perderse una hipotética semifinal contra Argentina en el Mundial 2026

Jude Bellingham se ganó una amarilla en el cruce con Congo por 16avos y si recibe una más ante Noruega no estará disponible para enfrentar al ganador de Argentina vs. Suiza en una hipotética semifinal -lo mismo puede suceder con Rice si juega-. Con respecto al reglamento de la Copa del Mundo por parte de la FIFA, si un jugador es amonestado en dos de tres encuentros de las fases eliminatorias -16avos, octavos o cuartos- no jugará en semifinales. En cuanto a la final, no habrá chance de que si sucede esto el futbolista esté ausente, ya que la única forma es que sea expulsado en semis.

Cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado suizo el sábado 11 de julio desde las 22 horas de nuestro país en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con el arbitraje todavía a confirmar. En cuanto al posible rival, desde las 18 horas del mismo día se verán las caras Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, también buscando un lugar en semifinales. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el duelo restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.

Por otro lado, los cruces restantes de cuartos de final dieron a Francia como uno de los clasificados y se espera España vs. Bélgica para definir a los otros dos semifinalistas. El primer encuentro tuvo lugar el jueves 9 de julio a las 17 horas de Argentina en el Gillette Stadium de Foxborough -Massachusetts- con Facundo Tello impartiendo justicia donde los galos ganaron 2 a 0; mientras que el restante será en el SoFi Stadium de Los Ángeles este viernes 10 del corriente a las 16 con el inglés Michael Oliver como árbitro.