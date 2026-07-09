Georgieva del FMI y Venezuela discuten uso de los DEG para cubrir las necesidades derivadas de terremotos

FOTO DE ARCHIVO: Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó el jueves que su directora gerente, Kristalina Georgieva, conversó con la presidenta encargada ‌de Venezuela, Delcy Rodríguez, ‌sobre el uso de un tramo de reserva de 350 millones de dólares de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del organismo, aportados por Venezuela, para atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas de los dos terremotos de hace dos semanas.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, indicó que Georgieva y Rodríguez abordaron el impacto económico ​y las necesidades humanitarias ⁠derivadas de los sismos del 24 de junio, que han ‌causado la muerte de más de 3.800 personas, ⁠herido a casi 17.000 y dejado ⁠a cerca de 18.000 sin hogar.

"También conversaron sobre el uso del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, que constituye una ⁠fuente de liquidez importante y fácilmente disponible que puede ​movilizarse rápidamente para ayudar a atender las necesidades ‌humanitarias urgentes derivadas del desastre. Hemos ‌estado trabajando con contrapartes para facilitar el acceso a ⁠los recursos propios de Venezuela en el Fondo", afirmó Kozack.

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Kozack afirmó que las conversaciones se centraron en el fondo de reserva de DEG de Venezuela, que ascendía a unos 350 millones ​de dólares al ‌8 de julio, y no en su asignación de 4.500 millones de dólares en DEG.

Rodríguez declaró la semana pasada que Venezuela estaba creando un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares con el FMI, y ⁠que ese dinero se destinaría a contratistas para reconstruir las viviendas derrumbadas por los terremotos. Añadió que tanto el FMI como el Banco Mundial han ofrecido ayuda para apoyar a Venezuela en sus esfuerzos de recuperación.

El FMI ha retomado el diálogo con Venezuela desde que Estados Unidos derrocó al expresidente Nicolás Maduro en enero, pero el país ‌petrolero sudamericano está lejos de cumplir los requisitos para un programa de préstamos del FMI, ya que primero necesita llevar a cabo una compleja reestructuración de una deuda de aproximadamente 200.000 millones de dólares.

Los DEG son los activos de reserva del FMI que los países ‌mantienen en el Fondo, en función de su participación accionaria. Están respaldados por dólares, euros, yenes, libras esterlinas y yuanes.

Según explicó, el fondo ‌de reserva es "básicamente ⁠su derecho de reclamación inmediata procedente de sus activos de reserva aportados al FMI, y eso es ​diferente de los DEG que Venezuela tiene de la asignación de DEG", y añadió que estos DEG podrían canjearse por las monedas subyacentes para su uso.

Con información de Reuters