Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EEUU caen en medio de estabilidad mercado laboral

Cartel de "Estamos contratando" afuera de la tienda Target en Encinitas

El ​número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo descendió la semana pasada, lo que sugiere que el ‌mercado laboral se mantuvo ‌estable a pesar de la desaceleración del crecimiento del empleo en junio.

Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales cayeron en 2.000 a una cifra desestacionalizada de 215.000 durante la semana que finalizó el 4 de julio, informó el jueves el Departamento del Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters ​habían pronosticado 218.000 ⁠solicitudes para la última semana.

Las solicitudes han descendido tras ‌el repunte registrado a finales de mayo y ⁠principios de junio, y la mayoría ⁠de los economistas han descartado ese aumento como una fluctuación puntual relacionada con las dificultades para ajustar los datos al ⁠final del curso escolar.

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Algunos estados permiten que el personal ​no docente solicite prestaciones por desempleo durante ‌las largas vacaciones escolares, lo ‌que puede distorsionar el modelo utilizado por el Gobierno ⁠para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos.

Aunque el crecimiento del empleo se ralentizó considerablemente en junio y las cifras de empleo no agrícola de abril y mayo ​se revisaron ‌a la baja, los economistas señalaron que no se había producido ningún cambio sustancial en el mercado laboral, que consideraban estancado en una situación de "contratación lenta y despidos lentos".

Las minutas de la reunión de ⁠la Reserva Federal celebrada los días 16 y 17 de junio, publicadas el miércoles, revelaron que la preocupación de los responsables políticos por la inflación aumentó el mes pasado y que "en general esperaban que las condiciones del mercado laboral se mantuvieran estables a corto plazo, con la tasa de desempleo cerca de los ‌niveles actuales".

La Fed mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia en el rango del 3,50%-3,75% en la reunión de junio, aunque las nuevas previsiones revelaron un creciente consenso en torno a una probable alza de tasas este año.

El ‌número de personas que reciben prestaciones por desempleo tras la primera semana de ayuda —un indicador de la contratación— aumentó en 8.000 hasta ‌alcanzar los 1,814 ⁠millones (cifra ajustada estacionalmente) durante la semana que finalizó el 27 de junio, según mostró el informe ​de solicitudes.

El aumento de las denominadas "solicitudes continuadas" refleja problemas de ajuste estacional relacionados con las vacaciones escolares.

Con información de Reuters