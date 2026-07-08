Ideal para estas vacaciones de invierno: así es la propuesta del trío español Pica Pica

Pica Pica es una gran opción para disfrutar estas vacaciones de invierno.

Las vacaciones de invierno siempre traen una agenda cargada de espectáculos para los más chicos y uno de los más relevantes en Argentina es el fenómeno internacional que logró construir Pica Pica. El trío español regresa a la Argentina con Mundo Pica Pica, un show pensado para que niños y adultos compartan una experiencia repleta de música, juegos y participación.

Después de su exitoso paso por el país con Hola Caracola, el grupo integrado por Nacho Bombín, Belén Pelo de Oro y Emi Bombón volverá a presentarse con un espectáculo que reúne sus canciones más populares, entre ellas El Baile de la Fruta, La Mané, Los Esqueletos y La Taza, además de nuevas sorpresas para toda la familia.

Con más de una década de trayectoria, Pica Pica nació en España en 2011 y se convirtió en uno de los proyectos infantiles más exitosos del mundo hispanohablante gracias a una propuesta que combina teatro, música, humor y juegos, promoviendo la creatividad y la participación de los chicos.

Según explican sus integrantes, Mundo Pica Pica está pensado como "un show familiar, interactivo y lúdico, al más puro estilo Pica Pica", donde el objetivo principal es que toda la familia se involucre. "Es una fiesta en familia", resumen.

Los espectáculos infantiles y el público argentino

Uno de los aspectos que más destacan del regreso al país es el vínculo que mantienen con el público argentino, al que describen como uno de los más entusiastas de todas sus giras internacionales. "Es muy fervoroso, muy participativo y, sobre todo, muy pasional", aseguran.

"Siempre es muy divertido ver cómo todo el mundo forma parte activa de los espectáculos. Todos los presentes son parte de esta fiesta familiar y es muy bonito ver cómo los chicos hacen hasta 'pogo' en nuestros shows. Nunca lo habíamos vivido en otros países", cuentan entre risas.

Pica Pica.

Además de la respuesta del público, el grupo destaca el crecimiento internacional que tuvo el proyecto a partir de las plataformas digitales, que les permitió llegar a familias de distintos países y trasladar ese vínculo al escenario. "Es muy motivador formar equipos alrededor del mundo, conocer personas y hacer familia en el tiempo que compartimos sobre el escenario. Lo más bonito es poder llegar con nuestra presencia a todas las familias que nos siguen desde el mundo digital", explican.

Sin embargo, reconocen que cada función representa un nuevo desafío: "Siempre hay que ganarse al público y llevarlo a nuestro terreno: positividad máxima, alegría incontrolable y un momento memorable".

Funciones de Pica Pica en Argentina

Córdoba

17 de julio de 202618:00 hsQuality Espacio

Rosario

Sábado 18 de julio de 2026

16:00 h

Segunda Seguros Arena

Buenos Aires

Del 21 al 25 de julio de 2026

11:00 h

Teatro Broadway