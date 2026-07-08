Paro general de ATE: qué servicios no funcionan este miércoles 8 de julio 2026

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza un paro para este miércoles 8 de julio ante los casi 100 despidos y el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La medida de fuerza incluye una movilización desde las 9.30 hs hacia el Centro Atómico Constituyentes. Las protestas se replicarán en las sedes del organismo alrededor de todo el pais.

Paro nacional de ATE: qué servicios estatales no funcionan este miércoles 8 de julio

El paro solamente afectará el funcionamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ya que sus trabajadores participarán de la caravana hacia el Centro Atómico Constituyentes, ubicado en la avenida General Paz al 1499. En ese sentido, la movilización podría afectar a las personas que se encuentren transitando por la zona.

El CNEA es uno de los centros de desarrollo tecnológicos más importantes de la Argentina, ya que permite que el país sea una de las naciones de Sudamérica que disponga de energía eléctrica por vía nuclear, junto con Brasil.

Entre sus funciones se encuentran la producción de conocimiento y el desarrollo de tecnología nuclear propia; la participación en el diseño y construcción de reactores y en la generación de energía; la producción de radioisótopos y el desarrollo de aplicaciones para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Además, de la formación de científicos, ingenieros y técnicos altamente especializados y la promoción de proyectos estratégicos para la soberanía y el desarrollo nacional, entre otras actividades.

La CNEA cumple un rol clave para que Argentina sea uno de los pocos países del mundo que domina todo el ciclo nuclear y cuente con capacidad propia en cada etapa del proceso: Investigación, exploración y extracción de uranio en el territorio; conversión del uranio en combustible nuclear en las plantas argentinas; diseño y construcción de reactores nucleares con tecnología nacional; producción de energía eléctrica en las centrales nucleares.

Por qué se convocó a un paro en la CNEA

La medida de fuerza se debe al despido "intempestivo" de cerca de 100 trabajadores de la CNEA y la “falta de respuestas” de las autoridades del organismo que preside Martín Porro. De acuerdo a ATE, en reiteradas ocasiones Porro se retiró de su oficina escoltado por la Gendarmería para evitar el diálogo.

“Lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo. Todos los estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados”, apuntó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El paro nacional fue convocado ante los casi 100 despidos en la CNEA (Foto: ATE)

Y remarcó que la CNEA no genera pérdidas. "Por el contrario, es superavitaria. No existe ninguna argumentación valedera que justifique este recorte que impulsa el Gobierno”, apuntó Aguiar.

El gremialista advirtió que los despidos masivos "paralizan áreas claves del organismo y se traducen en un perjuicio para toda la sociedad". Además, aseguró que los trabajadores que fueron despedidos habían sido evaluados y en todos los casos cumplen funciones desde hace años.

“Exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores y hacemos responsable al Poder Ejecutivo por el crecimiento del conflicto. Si el Gobierno impulsa una nueva represión, será el exclusivo culpable por cualquier hecho que haya que lamentar”, concluyó el referente de ATE Nacional.