Quién es Folarin Balogun, el jugador de Estados Unidos al que la FIFA le levantó la sanción en el Mundial 2026

Además de ser una de las figuras ofensivas de la Selección de Estados Unidos durante el Mundial 2026, Folarin Balogun se convirtió en el protagonista de uno de los escándalos más llamativos de la Copa del Mundo, luego de que la FIFA le levantará una sanción por pedido del presidente Donald Trump. Tras la caída del combinado norteamericano ante Bélgica, ahora el delantero regresa a Mónaco.

El jugador fue el goleador del equipo dirigido por Mauricio Pochettino durante el Mundial 2026. Durante el partido contra Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, obtuvo una tarjeta roja y fue expulsado en el minuto 64 tras una revisión del VAR en la que se confirmó que pisó el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemovic, una jugada calificada como juego brusco grave. Sin embargo, la FIFA le levantó la sanción y permitió que jugará contra Bélgica, aunque jugó con un desempeño discreto.

Quién es Folarin Balogun, el delantero de Estados Unidos al que la FIFA le levantó la sanción

A pesar de que levantaron su sanción, Estados Unidos quedó afuera del Mundial 2026

El delantero nació el 3 de julio de 2001 en Brooklyn, Nueva York, hijo de una familia de origen nigeriano. Su llegada al mundo fue casi accidental: su madre, Florence, residente en Londres, no pudo abordar el vuelo de regreso a Inglaterra por su avanzado estado de embarazo, por lo que debió dar a luz en suelo estadounidense, por lo que Balogun obtuvo su ciudadanía estadounidense por nacimiento.

Apenas semanas después de nacer, la familia regresó a Londres, ciudad en la que Balogun creció y dio sus primeros pasos futbolísticos. Su formación como jugador se dio en Arsenal, club al que ingresó a los ocho años. Tras completar las divisiones inferiores, debutó con el primer equipo en la temporada 2020-21, en octubre de 2020, en un partido de la Liga Europa ante el Dundalk. Después acumuló experiencia en distintas cesiones, como su paso por el Middlesbrough en enero de 2022, y más tarde por el Stade Reims de Francia en la temporada 2022-23, donde anotó alrededor de 21-22 goles, rendimiento que disparó su cotización.

Ese salto lo llevó, en agosto de 2023, Mónaco, club en el que se estableció como un atacante de élite y disputó la Champions League, consolidándose como una de las referencias ofensivas del equipo del Principado en la Ligue 1.

A nivel internacional, antes de decidir jugar con Estados Unidos, jugó en inferior con Inglaterra y participó el Europeo sub-17 de 2018 y en la Sub-21. Por sus padres, también tenía la posibilidad de jugar por Nigeria, pero finalmente eligió EE.UU. y debutó con esa selección en junio de 2023, en una victoria por 3-0 ante México. Desde entonces se consolidó como el delantero titular indiscutido del equipo.

Por qué le levantaron la sanción: qué pasará ahora

La tarjeta roja en su contra implicaba, de forma automática, una fecha de suspensión que lo dejaba afuera del cruce de octavos ante Bélgica, pero un día antes del partido, la FIFA anunció que Balogun podría jugar, en una decisión que la propia federación belga calificó de "sorpresiva" y que consideró en contradicción directa con el reglamento del torneo. La Comisión Disciplinaria determinó suspender la sanción durante un período de prueba de un año, amparándose en el artículo 27 de su Código Disciplinario.

Lo insólito del caso trascendió lo deportivo: según reportes de las agencias AP y AFP, el presidente Donald Trump llamó personalmente al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que revisara la sanción. Trump celebró la medida en su red Truth Social.

A pesar de la polémica habilitación y con Balogun como titular, Estados Unidos no pudo sostener el impulso: cayó goleado 4-1 ante Bélgica en Seattle y quedó eliminado en los octavos de final, cerrando su participación como coanfitrión del Mundial 2026. La Federación Belga anticipó que llevará el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por lo que la controversia en torno al futbolista todavía podría tener un nuevo capítulo.