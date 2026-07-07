"No te metas con los paraguayos, Mbappé", dice senadora tras ataque racista contra el astro francés

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Francia

La senadora ​paraguaya que lanzó un ataque racista contra el delantero francés Kylian Mbappé dijo el martes que se retractaba de sus palabras iniciales pero no se ‌arrepentía de haber defendido a los ‌jugadores de su país en el Mundial y exigió al astro del fútbol que se retracte por haberse referido a ella como una "mujer despreciable".

Celeste Amarilla, representante opositora en el Congreso paraguayo, escribió el lunes en X una larga diatriba en la que describía a Mbappé como un "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo" y como un "bruto" que no había aprendido a escribir.

El capitán de Francia ​le respondió con un ⁠comunicado en el que la llamó "mujer despreciable e indigna de su cargo" y ‌dijo que no representaba a Paraguay, un país "que ha derramado sudor, ⁠pasión y honor a lo largo de toda ⁠la competición".

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Amarilla borró su publicación horas más tarde el lunes y difundió en su lugar una carta dirigida a Mbappé en la que lo acusó de tener una conducta ⁠arrogante y despreciativa hacia los jugadores paraguayos en el partido que los ​enfrentó por los octavos de final del Mundial el sábado, ‌que terminó con la victoria del equipo ‌europeo por 1-0.

"Me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que ⁠recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina, sudaca nos dicen, me arrepentí y borré el post (...) Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia", escribió.

En ​una rueda ‌de prensa el martes, Amarilla dijo que no se iba a disculpar con nadie por haber defendido a sus connacionales.

"Me retracté, ahora él tiene que retractarse conmigo", dijo y advirtió: "No te metas con los paraguayos Mbappé, acá ya le metimos preso a Ronaldinho", en referencia al astro brasileño ⁠que estuvo un mes en prisión y otros cuatro meses con arresto domiciliario en el 2020 por haber entrado al país con un documento falso. "Y no me subestimes", agregó amenazante.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) elevó el asunto a un nivel superior el lunes al anunciar su intención de presentar una denuncia penal, calificando los comentarios de Amarilla como "absolutamente abominables e inaceptables".

"Ellos no tienen legitimación activa contra mí. El único que me puede demandar es Mbappé ‌y yo a él. Pueden hacer lo que quieran (...) ya recorrí toda Europa, ya fui discriminada en Europa por negra", dijo la senadora.

El Gobierno paraguayo deploró las expresiones de Amarilla, que también fueron rechazadas por el presidente del Congreso, Basilio Núñez. El Gobierno francés condenó los ataques e informó que el presidente paraguayo se comunicó con el mandatario ‌francés para repudiar las declaraciones.

"Están escandalizados y no se acuerdan cuando le decían gay al embajador de Estados Unidos, acá mismo en el Senado. Ahora voy a ser yo la incorrecta (...) ‌abran los ojos, ⁠acá no es la cosa entre Mbappé y yo, acá hay un poder fáctico detrás, es la FIFA que está detrás", dijo Amarilla.

Y remató: "No ​se metan con Paraguay, Paraguay no soy yo, es la garra guaraní, de los indios guaraníes, y no tenemos vergüenza de que por nuestras venas corra sangre guaraní; eso no es una vergüenza, es un orgullo".

Con información de Reuters