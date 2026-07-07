Cómo es la camiseta de Egipto en el Mundial 2026: por qué la FIFA le borró las estrellas

Egipto se enfrenta a la Selección Argentina este martes 7 de julio por los octavos y jugarán con la icónica camiseta roja, pero con algunas modificaciones. Antes de que comience el Mundial 2026, la FIFA desaprobó el diseño de sus casacas porque el escudo de la federación estaba enmarcado con siete estrellas.

Qué cambios le hicieron a la camiseta de Egipto: cómo será la que usen en el partido contra Argentina

En concreto, las siete estrellas que tenía la camiseta representaban los títulos obtenidos por el combinado en la Copa África, ganados en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010 . Según explicó la FIFA, solo se pueden tener estre llas que represente a la Copas del Mundo, como las tres que adornan el escudo de la AFA en la camiseta de Argentina.

La camiseta de Egipto suele tener las siete estrellesas sobre el escudo y dorsales dorados

La misma modificación había sido solicitada durante su última participación del torneo mundialista en Rusia 2018. Además, en esta edición la FIFA ordenó modificar el color de sus dorsales para que en lugar de dorados sean blancos y contrasten con el fondo rojo.

Ante los antecedentes, el equipo africano ya contaba con un diseño de camiseta alternativa antes de iniciar el Mundial, por lo que terminó por utilizar la casaca roja, sin las estrellas sobre el escudo y con los números y nombres en color blanco. Esa camiseta llevarán en el partido de hoy.

A qué hora juega hoy Egipto contra Argentina

Los Faraones se enfrentarán a la Albiceleste este martes 7 de julio desde las 13 hs (horario argentino) en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. El conjunto africano llega tras dejar en el camino a Australia por penales, mientras que el equipo sudamericano viene de vencer a Cabo Verde 3-2. Será un duelo decisivo para ambos combinados que buscarán pasar a los cuartos de la Copa del Mundo.