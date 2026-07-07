La drástica decisión de Roblox en el país: llega una nueva herramienta clave para padres y tutores

Roblox no es solo un juego: es una plataforma donde más de 130 millones de usuarios activos diarios pueden chatear, crear y compartir experiencias con desconocidos. Ese ecosistema tiene ventajas enormes en términos de creatividad y socialización, pero también riesgos concretos: contacto con extraños, acoso, acceso a contenido inapropiado y estafas financieras. La compañía enfrenta miles de demandas en todo el mundo y, en ese contexto, decidió reforzar sus herramientas de protección y comunicarlas de forma activa en Argentina.

Las nuevas categorías de cuenta: Kids y Select

El cambio más estructural es la nueva clasificación de cuentas para menores de 16 años, que se asigna automáticamente según la verificación de edad facial del sistema.

Las cuentas Roblox Kids, para usuarios de 5 a 8 años, aplican las restricciones más estrictas de la plataforma: acceso solo a juegos clasificados como mínimos o leves, y chat desactivado por defecto. Las cuentas Roblox Select, para usuarios de 9 a 15 años, habilitan juegos de clasificación moderada y un sistema de chat acotado al propio rango etario. "No permitimos que un niño de 10 años chatee con uno de 16; solo podrán hablar con otro de 10 o de 11 años", explicó Laura Higgins, directora Senior de Seguridad y Civilidad de Roblox.

Los juegos disponibles en estas categorías también pasan por revisiones adicionales que incluyen verificación del desarrollador, evaluación en tiempo real y clasificación de madurez del contenido.

Nuevos controles para los padres

Los controles parentales se amplían hasta que el menor cumple 16 años e incluyen el bloqueo de juegos título por título, una función de aprobación individual para habilitar experiencias específicas fuera de la configuración predeterminada y la gestión directa del chat.

La Guía para Padres y la app GAPP

La Guía para Padres 2026 fue desarrollada junto a Grooming Argentina, la primera organización del mundo dedicada exclusivamente a combatir el grooming o acoso sexual en línea hacia menores. "Proteger a niñas, niños y adolescentes en Internet exige una responsabilidad compartida entre las familias, las escuelas, las organizaciones de la sociedad civil y las propias plataformas", señaló Hernán Navarro, fundador y director ejecutivo de la ONG.

La guía también introduce GAPP, la aplicación de Grooming Argentina disponible en iOS y Android, que permite reportar casos de forma rápida y confidencial con acceso a canales de asistencia inmediata. La alianza además incluyó presentaciones escolares para más de 195 estudiantes de entre 8 y 13 años en colegios de Buenos Aires y Bariloche, y una capacitación para 250 docentes y equipos técnicos en la provincia de Jujuy.