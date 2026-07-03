Los 9 juegos gratis que dominan los celulares en 2026 y no te podés perder

Antes de instalar cualquiera de estos juegos, conviene revisar los requisitos de almacenamiento.

Los juegos para Android gratuitos siguen creciendo en calidad y variedad durante 2026. Desde RPG de mundo abierto hasta shooters competitivos y propuestas de realidad aumentada, la Play Store ofrece alternativas para todo tipo de jugadores. Si estás buscando qué descargar, estos son nueve de los títulos más destacados del año por su popularidad, comunidad activa y contenido constante.

Ya sea que prefieras partidas rápidas, explorar enormes mapas o competir con amigos, cada uno de estos juegos tiene una propuesta diferente. A continuación, repasamos qué ofrece cada uno y para qué tipo de usuario resulta más recomendable.

Los mejores juegos gratis para Android en 2026

Genshin Impact

Considerado uno de los referentes entre los RPG para celulares, Genshin Impact continúa destacándose por su enorme mundo abierto, su apartado gráfico y las frecuentes actualizaciones con eventos y nuevos contenidos. La exploración, la historia y la evolución de los personajes lo convierten en una de las mejores opciones para quienes buscan una experiencia cercana a la de una consola.

Roblox

Más que un videojuego, Roblox funciona como una plataforma donde la comunidad crea miles de experiencias diferentes. Desde minijuegos hasta mundos sociales y eventos en vivo, siempre hay algo nuevo para descubrir. También es una excelente alternativa para quienes quieran desarrollar sus propios juegos.

Block Blast!

Los juegos de rompecabezas mantienen su enorme popularidad y Block Blast! es uno de los máximos exponentes. Su propuesta combina mecánicas simples con desafíos diarios y un sistema de progresión pensado para partidas cortas, ideal para jugar en cualquier momento del día.

Genshin Impact es considerado uno de los referentes entre los RPG para celulares.

Clash Royale

El clásico de estrategia de Supercell sigue vigente gracias a sus enfrentamientos de apenas unos minutos, un equilibrio que se actualiza regularmente y una comunidad muy activa. Es una gran opción para quienes disfrutan de la competencia sin necesidad de dedicar largas sesiones.

Candy Crush Saga

Años después de su lanzamiento, Candy Crush Saga continúa entre los juegos más descargados. Los nuevos niveles y eventos mantienen vivo un título que apuesta por mecánicas fáciles de aprender y perfectas para relajarse.

Juegos de acción, aventura y realidad aumentada

Pokémon GO

Para quienes prefieren salir de casa mientras juegan, Pokémon GO sigue siendo una referencia gracias a sus incursiones colaborativas, eventos presenciales y constantes incorporaciones de criaturas y funciones. Su componente social continúa siendo uno de sus mayores atractivos.

Diablo Immortal

Este ARPG traslada la experiencia clásica de la saga a los dispositivos móviles con combates intensos, mazmorras cooperativas y una progresión profunda. Además, las actualizaciones periódicas extienden la vida útil del juego con nuevo contenido.

Diablo Immortal es un ARPG con ambición de consola.

Call of Duty: Mobile

Con modos multijugador tradicionales, battle royale y eventos temáticos, Call of Duty: Mobile permanece entre los shooters más populares para Android. Su jugabilidad pulida y el enfoque competitivo lo convierten en una referencia del género.

Garena Free Fire

Garena Free Fire mantiene una enorme base de jugadores gracias a su buena optimización para celulares de gama media y de entrada. Sus partidas rápidas, junto con los eventos y modos temporales, siguen atrayendo a millones de usuarios.

Antes de instalar cualquiera de estos juegos, conviene revisar los requisitos de almacenamiento y la versión de Android compatible. También es recomendable realizar la descarga mediante Wi-Fi, activar las copias de seguridad cuando estén disponibles y verificar que los permisos solicitados por cada aplicación sean acordes a sus funciones.