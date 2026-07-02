Quiénes son los jurados de Popstars 2026, programa de Telefe

Cada integrante del jurado aportará una mirada diferente, combinando experiencia artística, conocimiento de la industria musical y proyección internacional.

El regreso de Popstars ya genera expectativa entre los seguidores de los realities musicales. La nueva edición del ciclo de Telefe presentó importantes novedades, entre ellas el equipo de jurados que tendrá la misión de encontrar a las próximas figuras del pop argentino y acompañarlas durante toda la competencia.

Quiénes integran el jurado de Popstars 2026

Telefe confirmó que Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Carlos "Charlie" García serán los encargados de evaluar a las participantes de Popstars 2026.

El anuncio se realizó durante un evento encabezado por Nico Vázquez, quien estará al frente de la conducción del programa. Además, Sofía Gonet, conocida en redes sociales como "La Reini", fue presentada como la host digital del ciclo, con la misión de acercar contenido exclusivo a través de las plataformas digitales.

Durante la presentación oficial, desde la producción señalaron: "Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Carlos García elegirán a la próxima banda pop", destacando la trayectoria y el reconocimiento de cada uno de los integrantes del jurado.

Qué aportará cada jurado a la nueva edición de Popstars

La elección de los tres especialistas busca reunir perfiles diferentes dentro de la industria musical para ofrecer una evaluación integral de las aspirantes. Nicki Nicole llega al programa como una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional. Su experiencia en la música urbana y el éxito alcanzado con canciones como Wapo traketero y Mamichula la posicionan como una referente de la nueva generación de músicos.

Por su parte, Ángela Torres aportará una mirada vinculada tanto a la interpretación como a la actuación. Su carrera combina proyectos musicales y televisivos, una experiencia que puede resultar clave para evaluar el desempeño escénico de las futuras integrantes de la banda.

El tercer integrante será Carlos "Charlie" García, reconocido productor musical y vicepresidente de Sony Music México. Su trayectoria en el desarrollo de artistas y en la industria discográfica internacional le permitirá aportar una visión estratégica sobre el potencial comercial y artístico de las concursantes.

Desde la producción explicaron que la elección del jurado responde al objetivo de "descubrir a las futuras estrellas del pop nacional a través de una competencia televisiva". Además, cada uno tendrá la responsabilidad de acompañar, evaluar y seleccionar a las participantes que avanzarán en cada etapa del certamen.

Cómo será el regreso de Popstars en Telefe

La nueva edición de Popstars incluirá contenido exclusivo en Disney+, donde se podrá seguir el detrás de escena y la convivencia de las participantes.

El histórico formato volverá con importantes cambios respecto de sus primeras ediciones. Además de las tradicionales galas televisivas, la propuesta incluirá una fuerte presencia en plataformas digitales.

Uno de los principales atractivos será Mucho más Popstars, un espacio que estará disponible en Disney+ y mostrará imágenes inéditas de los ensayos, la convivencia entre las participantes y todo el detrás de escena que no se verá durante las emisiones principales.

De esta manera, el reality ampliará su contenido para ofrecer una experiencia multiplataforma que permitirá seguir más de cerca el proceso de formación de la futura banda.

El objetivo del programa: encontrar a la próxima banda pop

Con los castings abiertos desde marzo, Popstars apuesta nuevamente a descubrir un grupo femenino capaz de convertirse en un fenómeno musical, tal como ocurrió con Bandana y Mambrú, las bandas surgidas de las dos primeras temporadas emitidas en 2001 y 2002.

La nueva edición buscará combinar talento, formación artística y trabajo en equipo para construir un proyecto musical con proyección nacional e internacional.

El regreso del programa también representa una nueva oportunidad para que jóvenes artistas muestren su potencial frente a un jurado integrado por referentes de distintas generaciones y estilos. Con esa combinación de experiencia, actualidad y visión de la industria, Popstars intentará volver a posicionarse como uno de los grandes semilleros de la música argentina.