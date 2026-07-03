La posible formación de la Selección Argentina contra Cabo Verde en el Mundial 2026

La posible formación de Argentina contra Cabo Verde en el Mundial 2026

La Selección Argentina enfrenta a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, duelo decisivo para definir a otro de los equipos que avanzará a los octavos. Con el paso de los días, Lionel Scaloni trabajó con el plantel pensando en este compromiso y tiene un posible once definido para este compromiso. Sin moverse mucho del equipo presentado en los primeros dos encuentros, el DT campeón de todo tampoco modificaría su idea de juego.

Después de que Nicolás Tagliafico vuelva a sumar minutos en la defensa contra Jordania, lo cierto es que Facundo Medina volvería a estar desde el arranque tal como lo hizo ante Argelia y Austria, respectivamente. Por otro lado, en la delantera quedaría como único punta Lautaro Martínez a pesar de las especulaciones con que Julián Álvarez lo reemplace. A su vez, la otra duda pasaba por la zaga central pero todo indica que Scaloni se decidió.

El posible 11 de la Selección Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez ya está recuperado de la lesión sufrida semanas antes de la Copa del Mundo y será el arquero del seleccionado tal como sucedió en la fase de grupos. En la defensa estarán Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y el mencionado Medina, teniendo en cuenta que Nicolás Otamendi aparecía como alternativa para el "Cuti". En el mediocampo aparecerán Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Thiago Almada, mientras que en ataque estarán Lionel Messi y el "Toro" Martínez.

Cabe destacar que la "Albiceleste" podrá clasificarse a octavos de final del Mundial 2026 si consigue una victoria y, si lo logra, se verá las caras con quien triunfe entre Egipto y Australia. El mencionado cruce se desarrollará el próximo martes 7 de julio desde las 13 horas. A su vez, en el mismo lugar del cuadro está Suiza que espera al rival que saldrá de Colombia vs. Ghana en 16avos.

Lautaro Martínez será titular en la Selección Argentina ante Cabo Verde

Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe entre Australia y Egitpto, que se verán las caras el mismo día a las 15 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026