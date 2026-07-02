Lionel Scaloni palpitó el partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde en el Mundial 2026: "Ilusionados"

Lionel Scaloni palpitó el cruce de 16vos de final contra Cabo Verde: "Estamos ilusionados".

Lionel Scaloni habló en la previa del duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026, encuentro que se disputará este viernes 3 de julio a partir de las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami. En una conferencia de prensa en la que minutos antes habló Rodrigo De Paul, el entrenador albiceleste palpitó el cruce ante el combinado africano en el primer enfrentamiento a eliminación directa que tendrá en este certamen, y lo definió como un equipo "que hay que respetar" ya que "ha hecho muy bien las cosas".

Sin dar ninguna precisión acerca del once titular que saldrá mañana al terreno de juego, el DT argentino reveló cómo viven las horas previas al enfrentamiento: "Estamos bien, ilusionados como todo el mundo. Enfrente hay un rival que hay que respetar, que ha hecho muy bien las cosas. El margen ahora se achica y lo tenemos en cuenta pero nos agarra en un buen momento; esto es fútbol, hubo partidos muy parejos aparte de Francia y México que ganaron bien". Sobre Cabo Verde, detalló que "es un equipo que mereció ganar contra Arabia Saudita e hizo buen partido, aunque sufrió contra España y Uruguay. Cierran bien los pases interiores y salen de contra, tienen jugadores de buen pie. Ya los habíamos analizado porque eran un posible rival".

Las frases de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al duelo con Cabo Verde

Si bien no dio detalles sobre el equipo que irá de arranque contra Cabo Verde, Scaloni sí anticipó que Lionel Messi jugará: "Con nosotros ha jugado de cualquier manera, así que estará. Después veremos cómo se da el transcurso del partido, es difícil de vaticinar cómo va a ser". Además, se mostró tranquilo por la faceta ofensiva del conjunto nacional, que en la fase de grupos tuvo a la 'Pulga' como gran protagonista como autor de seis de los ocho goles convertidos: "Hemos tenido situaciones de gol de otros jugadores. Creo que las generamos, así que no es preocupante; nos gustaría que se repartan los goles entre todos, pero lo más importante es que el equipo gane y que pueda generar un mínimo de situaciones".

Consultado acerca de los posibles candidatos, manifestó: "El formato suma un partido más, no es que haya cambiado considerablemente. Sí es verdad que para llegar a las instancias finales se hace largo. Hoy creo que Francia y Brasil están muy bien, Colombia también, México hizo un gran partido contra Ecuador... Lo que ha hecho Francia es para tener en cuenta, es un gran equipo".

Scaloni también se refirió al clima del partido de este viernes, para el que se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados en Miami: "El clima afecta a los dos, no solo nos va a afectar a nosotros. El espectáculo no va a ser el mismo, me imagino que se podría haber jugado a la noche pero lo vamos a jugar igual".

Por último, el entrenador aseguró que desde que está en la selección "siempre la hinchada fue un plus, los jugadores son un hincha más" y dejó una interesante reflexión sobre el presente futbolístico de Italia, que no clasificó a este Mundial: "No le daría muchas vueltas a por qué Italia no juega el Mundial. Italia tiene una cultura futbolística increíble y la tienen que seguir respetando, no pueden olvidarse de eso. Como nosotros tenemos nuestra cultura, ellos tienen la suya; jugar a otra cosa que la gente y el futbolista no sienten puede dar pie a un problema".

Los números de Scaloni como DT de Argentina