Fin de una era: PlayStation confirmó el fin de los discos físicos para todos sus juegos a partir de 2028

Fuente: OhMyGeek!.

El disco físico fue durante décadas el formato por defecto para comprar videojuegos. Cajas en estantes, colecciones ordenadas por género, la posibilidad de revender o prestar un juego. Todo eso tiene fecha de vencimiento en el ecosistema PlayStation: enero de 2028. La decisión no es una sorpresa total —la industria venía empujando en esa dirección desde hace años—, pero sí es la primera vez que Sony lo confirma de forma explícita y con un calendario concreto.

Qué dice exactamente el anuncio oficial

El comunicado de Sony es directo: "A medida que las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento continúan evolucionando hacia lo digital y alejándose de los discos físicos, la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en consolas PlayStation finalizará a partir de enero de 2028".

Después de esa fecha, los nuevos juegos estarán disponibles exclusivamente en formato digital, tanto en PlayStation Store como a través de distribuidores autorizados. La compañía deja en claro que esta transición no afectará a los juegos ya lanzados ni a los títulos que salgan en formato físico antes de la fecha límite.

Por qué lo hace y qué dice Sony

La justificación oficial es que la preferencia por el contenido digital supera ampliamente a la de los discos físicos dentro de la comunidad PlayStation. Sony encuadra la decisión como un paso natural de adaptación a las tendencias de consumo, y asegura que mantendrá su compromiso de ofrecer opciones sobre dónde adquirir los juegos, ya sea en la tienda digital propia o en distribuidores autorizados.

Lo que el comunicado no dice es qué porcentaje exacto de las ventas actuales corresponde a formato físico, ni cómo se verán afectados los mercados donde el acceso digital es más costoso o limitado, como buena parte de América Latina.

Qué pasa con los coleccionistas y quienes prefieren el físico

Esta es la pregunta que más resuena en la comunidad. Quienes compran en físico por coleccionismo, por reventa o simplemente por preferencia van a tener un margen de menos de 18 meses para adquirir títulos nuevos en ese formato. Después de enero de 2028, la biblioteca física de PlayStation quedará congelada en los juegos lanzados hasta esa fecha. Los nuevos títulos, sin excepción, serán solo digitales. Y con lo digital viene una limitación que los coleccionistas conocen bien: no se puede revender, prestar ni conservar de forma independiente del ecosistema de la plataforma.