Como cada miércoles, jubilados protestaron contra el ajuste de Milei

Fotos: Kaloian Santos Cabrera

Como cada miércoles, las organizaciones de jubilados marcharon al Congreso para protestar contra el ajuste del gobierno del presidente Javier Milei contra el sector. Con diversas consignas, los adultos mayores dieron la vuelta a la Plaza del Congreso.

Las fotos de la marcha de jubilados, por Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera