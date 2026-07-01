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Jubilados

Como cada miércoles, jubilados protestaron contra el ajuste de Milei

El fotoperiodista Kaloian Santos Cabrera estuvo en la Plaza del Congreso y documentó la manifestaciones.

01 de julio, 2026 | 17.40

Como cada miércoles, las organizaciones de jubilados marcharon al Congreso para protestar contra el ajuste del gobierno del presidente Javier Milei contra el sector. Con diversas consignas, los adultos mayores dieron la vuelta a la Plaza del Congreso.

Las fotos de la marcha de jubilados, por Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Foto: Kaloian Santos Cabrera

 

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