Vacaciones de invierno 2026: los precios imposibles que tiene que pagar una familia para una escapada

Las vacaciones de invierno 2026 llegan en un contexto en el que las familias argentinas siguen ajustando gastos y priorizando el precio por encima de otros factores. Si bien las consultas para viajar comenzaron a crecer de cara al receso escolar, la decisión final depende, cada vez más, del presupuesto disponible. En ese escenario, los destinos nacionales ganan terreno frente a las opciones internacionales, aunque incluso dentro del país los costos alcanzan cifras millonarias.

Un relevamiento realizado por la consultora Focus Market estimó cuánto debe desembolsar una familia tipo —dos adultos y dos hijos de 10 y 12 años— para disfrutar de siete noches de vacaciones en distintos destinos turísticos. La diferencia entre viajar en avión, en micro o elegir escapadas de cercanía marca buena parte de las decisiones de consumo para este invierno.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Cuánto cuesta viajar a Bariloche en vacaciones de invierno

Como ocurre todos los años, Bariloche continúa siendo el destino más elegido para quienes buscan nieve y actividades invernales. Sin embargo, también figura entre los más caros.

El informe indicó que un paquete para cuatro personas, con siete noches de alojamiento en un hotel tres estrellas con desayuno y pasajes aéreos, alcanza los $ 5.242.004, un incremento del 11% respecto del invierno pasado.

La alternativa en micro reduce el gasto, aunque continúa representando una inversión importante: el mismo viaje cuesta $3.992.207, un 57% más que en 2025. En términos prácticos, viajar en avión implica pagar un 31,3% más que hacerlo por vía terrestre.

El presupuesto tampoco termina al llegar al destino. Quienes quieran disfrutar del Cerro Catedral deberán sumar gastos adicionales. El ingreso peatonal cuesta $90.000 por persona, mientras que el pase diario para esquiar asciende a $160.000. A eso se agregan el alquiler del equipo de nieve —entre $68.500 y $94.000 por uno o dos días— y las clases, que parten de $306.000 por dos horas.

Salta aparece como una alternativa más accesible

Entre los destinos nacionales relevados, Salta ofrece una diferencia significativa en el costo final. Viajar en avión demanda un presupuesto de $4.977.730 para una familia de cuatro integrantes, de los cuales más de $3,7 millones corresponden a los pasajes.

En cambio, optar por el micro reduce el gasto total a $ 2.080.577, menos de la mitad del paquete aéreo. El alojamiento mantiene un valor similar en ambos casos, por lo que la diferencia se explica casi exclusivamente por el costo del transporte.

Brasil y Chile siguen entre los destinos favoritos, pero son más caros

A pesar del encarecimiento del dólar y de otras monedas de la región, Brasil continúa siendo el destino internacional preferido por los argentinos privilegiados en medio de la crisis. Viajar a Río de Janeiro durante siete noches cuesta $ 7.316.904 para una familia tipo, lo que representa un aumento interanual del 48%. Solo los pasajes aéreos superan los $ 4,9 millones, mientras que el alojamiento ronda los $ 690.000.

Santiago de Chile también figura entre las opciones más elegidas, especialmente por quienes combinan turismo con compras. El presupuesto total asciende a $ 6.043.795, impulsado principalmente por el valor de los vuelos.

Desde Focus Market señalaron que la apreciación del dólar y del real brasileño volvió menos competitivos los viajes al exterior y fortaleció el atractivo relativo de los destinos locales.

Las escapadas cerca de Buenos Aires ganan protagonismo

Frente al elevado costo de los viajes tradicionales, las escapadas de cercanía aparecen como la alternativa más económica para muchas familias. Destinos como Mercedes, San Antonio de Areco y Lobos permiten organizar una salida con automóvil propio por valores cercanos a los $ 210.000 o $ 230.000, incluyendo combustible, peajes y estadía.

Según el informe, este tipo de turismo de proximidad sigue creciendo porque reduce significativamente los gastos de traslado sin resignar experiencias recreativas.

El precio manda en las decisiones de viaje

El director de Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo que este invierno el consumidor muestra un comportamiento mucho más "selectivo" que en temporadas anteriores. De acuerdo con el análisis, predominan las reservas realizadas sobre la fecha, una mayor búsqueda de promociones y una preferencia por destinos nacionales, donde la relación entre precio y experiencia resulta más conveniente que en los viajes internacionales.

La combinación entre salarios que siguen perdiendo poder adquisitivo y el encarecimiento de los costos turísticos obliga a muchas familias a recalcular sus vacaciones. Mientras algunos optan por reducir días de estadía o cambiar el medio de transporte, otros directamente reemplazan los viajes largos por escapadas de fin de semana. El resultado es un mapa turístico donde el presupuesto se convirtió en el principal factor de decisión. Este invierno, más que nunca, el destino elegido dependerá de cuánto pueda soportar el bolsillo.