Receso escolar en Formosa: confirmaron las fechas oficiales de las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno de 2026 se desarrollarán durante el mes de julio y, como ocurre habitualmente, cada provincia tendrá la facultad de establecer su propio cronograma dentro de los lineamientos acordados a nivel nacional: Formosa ya comunicó las fechas del receso escolar.

Las vacaciones de invierno formoseñas se extenderá, desde el lunes 13 hasta el viernes 24 de julio. Por su parte, el calendario nacional quedó organizado en tres grandes grupos de provincias; el primer bloque en iniciar las vacaciones estará integrado por Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Santa Fe, donde el receso escolar se desarrollará entre el 6 y el 17 de julio.

Posteriormente, llegará el turno del segundo y más numeroso grupo de jurisdicciones, que tendrá su descanso programado desde el 13 hasta el 24 de julio, un período que abarcará a las provincias de Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Esta coordinación de fechas permite, a su vez, que el receso de la provincia coincida de manera exacta con los calendarios educativos de distritos vecinos como Corrientes y Misiones. Finalmente, el cronograma oficial de vacaciones de invierno se completará con el tercer grupo de provincias, establecido del 20 al 31 de julio. Las jurisdicciones encargadas de cerrar el esquema nacional de descanso de mitad de año serán la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

Diferencias dentro del NEA

El receso de invierno en la región Nordeste contará con calendarios diferenciados según cada jurisdicción. Mientras que las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones compartirán el mismo período de vacaciones, comprendido entre el 13 y el 24 de julio, la provincia del Chaco iniciará su receso una semana más tarde, extendiéndose del 20 al 31 de julio.

Esta disparidad en las fechas responde directamente a la autonomía que posee cada provincia para organizar su propio ciclo lectivo. No obstante, todas las jurisdicciones deben definir su planificación educativa respetando los criterios organizativos, regionales y climáticos locales, además de los días mínimos de clases establecidos por el Consejo Federal de Educación, los cuales buscan garantizar un piso de 190 días efectivos de actividad escolar durante el año.

Con la oficialización de estos calendarios por parte de las autoridades, se cierra la etapa de planificación pedagógica e institucional de mitad de año. De este modo, las familias de la región ya disponen de una referencia concreta y certera que les permite organizar con previsión sus viajes, actividades recreativas y distintas propuestas turísticas para el descanso invernal.