Cuándo saldrá la nueva Renault Niágara.

Renault avanza con paso firme en su plan futuREady, desarrollando la pickup Niagara, su próxima camioneta compacta que se fabricará en Argentina y que se espera con ansias que llegue al mercado local el próximo 10 de septiembre.

Esta nueva apuesta busca posicionarse en un segmento que crece día a día, enfrentándose a modelos como la Fiat Toro, Ford Maverick, Ram Rampage y Chevrolet Montana, y preparándose para la llegada de la Volkswagen Tukan, BYD Mako y la versión pickup del Toyota Corolla Cross.

El vehículo se perfila como un pilar fundamental para la expansión de Renault en América Latina y actualmente atraviesa una etapa clave de validación de ingeniería. Para ello, prototipos camuflados y con siluetas alteradas están siendo testeados en distintos circuitos, acumulando casi 800.000 kilómetros de pruebas y más de 50.000 horas de ensayos en Argentina, Brasil, Colombia y varios países de Europa.

Cómo será la nueva Niágara de Renault

Los equipos de Renault Technology Americas (RTA) dividieron las pruebas entre centros de experimentación locales y europeos para asegurar la máxima robustez, seguridad y confort. Carlos Balián, Director de RTA en Argentina, destacó: "Cada kilómetro recorrido y cada hora de ensayo nos permite poner a prueba el vehículo en condiciones reales y extremas, replicando los escenarios más exigentes que encontrarán nuestros clientes en toda Latinoamérica".

En América Latina, las evaluaciones se centraron en adaptar el motor al combustible y uso regional, ajustar el control de estabilidad (ESP), optimizar la suspensión para rutas de montaña y comprobar la estanqueidad ante vadeos, lluvias intensas y polvo. Además, se testearon la multimedia, conectividad y las asistencias a la conducción (ADAS) con la señalización vial local.

Por su parte, en Europa las pruebas incluyeron seguridad pasiva, resistencia a la corrosión y confort térmico en temperaturas bajo cero. Allí también se validaron aspectos estructurales importantes como la torsión de la carrocería, el despeje, el sistema de tracción y la nivelación del conjunto motor-caja de velocidades.

La Renault Niagara no solo representa un avance industrial para la Fábrica Santa Isabel en Córdoba, donde se producirá en serie, sino que también significa un fuerte posicionamiento estratégico para la marca en toda la región.

El sector automotriz y los fanáticos de la marca esperan ansiosos el 10 de septiembre, fecha en la que se realizará la presentación oficial y mundial del modelo en la Ciudad de Buenos Aires, donde se revelará su diseño definitivo y sus especificaciones comerciales.