Venus Psíquica y una terrible predicción a días de la final entre Argentina y España: "Triunfador"

Venus Psíquica habló de cómo terminará el Mundial.

Venus Psíquica volvió a viralizarse en las redes con un nuevo video en el que asegura haber anticipado, una vez más, lo que está pasando con la Selección argentina en el Mundial 2026. La vidente, que se atribuye contacto con "dioses" como Jesús, Crisna, Venus y María, apuntó esta vez contra la victoria de Argentina frente a Inglaterra y contra el rol de Lionel Messi en el torneo.

La premonición que acertó

En el video, publicado el miércoles 15 de julio, Venus Psíquica sostuvo que sus "dioses" ya habían anticipado que Argentina ganaría el partido ante Inglaterra por la mínima diferencia, en un encuentro "con mucha tensión" donde el equipo "iba a sufrir muchísimo". Según relató, también habían previsto que la pelota golpearía "muchas veces el poste del arco" durante el partido.

La vidente remarcó que esa predicción no fue algo nuevo: aseguró que "un año antes" ya había anunciado en sus redes que Argentina llegaría a los tres primeros puestos del Mundial, "cuando nadie lo creía".

La apuesta fuerte por Messi

El otro eje del video estuvo puesto en Lionel Messi. Venus Psíquica recordó que, "hace alrededor de un año y medio", cuando sus seguidores le preguntaban si el capitán jugaría el Mundial 2026, ella respondió que sí, que sería su último Mundial y que el astro rosarino iba a "jugar con todo" para el seleccionado.

Ahí llegó la frase que sostiene el enfoque de la publicación: según la vidente, sus dioses vieron que Messi "quería salir triunfador" y cerrar su carrera de esa manera con la camiseta argentina, algo que remarcó se estaría cumpliendo en este Mundial.

Venus Psíquica cerró el video con un mensaje a su comunidad: pidió que compartan el contenido "para que todas las personas en el mundo vean" cómo sus dioses "alumbran" al pueblo argentino, y sostuvo que lo que ellos ven "está decretado" y "no cambia su final", aunque las energías "pueden demorar o adelantarse".

Venus Psíquica ve a Messi como triunfador en este Mundial.

Con la final ante España en el horizonte, la vidente no arriesgó un pronóstico puntual sobre ese partido en este video, pero sí insistió en que la energía que, según ella, acompaña a la Selección se mantiene intacta.