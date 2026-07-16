Google Finance cambia para siempre: cómo funciona la nueva herramienta con IA para entender en qué invertir

La plataforma estrenó una renovación impulsada por inteligencia artificial.

Antes de que existan grandes anuncios oficiales, Google Finance ya dio un paso importante para convertirse en una herramienta mucho más completa para quienes siguen los mercados. La plataforma dejó atrás su etapa beta y estrenó una renovación impulsada por inteligencia artificial, que incorpora el regreso de las carteras de inversión, un asistente basado en Gemini y una aplicación nativa para Android. El objetivo es ofrecer una experiencia más simple para monitorear inversiones y comprender los movimientos del mercado.

La actualización permite reunir en un único lugar acciones, criptomonedas y otros activos financieros, además de acceder a información en tiempo real, gráficos avanzados y análisis generados por IA. Si bien la plataforma no reemplaza el asesoramiento profesional, busca facilitar el seguimiento de las inversiones y brindar más contexto antes de tomar decisiones.

Google Finance recupera una función muy esperada

Uno de los cambios más importantes es el regreso del seguimiento de portafolios, una característica que Google había eliminado en 2017 y que muchos usuarios reclamaban desde entonces.

Ahora es posible consolidar inversiones provenientes de distintos agentes de bolsa, exchanges y otras plataformas en un solo tablero. Desde allí, los usuarios pueden consultar el rendimiento general de su cartera, la distribución por tipo de activo y recibir alertas generadas mediante inteligencia artificial.

La actualización permite reunir en un único lugar acciones, criptomonedas y otros activos financieros.

Además, el asistente impulsado por Gemini permite realizar consultas sobre una empresa, un sector económico o la propia cartera de inversiones para obtener respuestas con contexto financiero y análisis adicionales.

La nueva app para Android suma IA y análisis del mercado

Junto con la renovación de la plataforma web, Google lanzó una aplicación exclusiva para Android que centraliza listas de seguimiento, precios en vivo, noticias financieras y herramientas de IA.

Entre las novedades se destaca Momentos Clave, una función que explica por qué una acción subió o bajó durante una jornada determinada mediante un resumen generado por inteligencia artificial, evitando que el usuario tenga que revisar múltiples noticias para entender el contexto.

Google también confirmó que en los próximos meses la aplicación incorporará más funciones presentes en la versión web, como la gestión completa de portafolios, el acceso a llamadas de resultados empresariales y tareas automáticas de investigación. La compañía además anticipó que una versión para iPhone llegará más adelante, durante 2026.