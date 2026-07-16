El costo de criar a un hijo volvió a subir en junio y alcanzó nuevos máximos, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La canasta de crianza para niños de entre 6 y 12 años llegó a los $678.308, convirtiéndose en el tramo etario con el mayor costo mensual hasta el momento.

Los datos oficiales muestran que mantener a un hijo implica un gasto que supera ampliamente el medio millón de pesos mensuales en cualquiera de los grupos de edad analizados. La medición contempla tanto el dinero destinado a bienes y servicios como el valor económico del tiempo dedicado al cuidado de niñas, niños y adolescentes.

La canasta de crianza del INDEC es utilizada como referencia para distintos análisis económicos y judiciales, ya que busca estimar el costo integral de criar a un hijo considerando alimentación, salud, educación, transporte y vestimenta, entre otras cuestiones.

Cuánto costó criar a un hijo en junio, según el INDEC

De acuerdo con el relevamiento oficial, los valores registrados durante junio de 2026 fueron:

Menores de 1 año: $529.539.

Niños de 1 a 3 años: $630.926.

Niños de 4 y 5 años: $539.612.

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años: $678.308.

El segmento de entre 6 y 12 años fue el que registró el mayor costo mensual al superar los $670.000. En tanto, el grupo de 1 a 3 años también mostró un nivel elevado, con una canasta superior a los $630.000. En tanto, para los menores de un año, el costo total fue de $529.539. De ese monto, $173.468 corresponden sólo a bienes y servicios necesarios para su desarrollo, mientras que $356.071 representaron el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

Cómo calcula el INDEC la canasta de crianza

El INDEC elabora esta medición dividiendo a la población infantil en cuatro tramos de edad. La clasificación responde a las distintas necesidades vinculadas con cada etapa del desarrollo y los niveles de escolarización.

La metodología contempla dos grandes componentes. Por un lado, el gasto en bienes y servicios indispensables para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Por el otro, el costo del tiempo que demanda su cuidado, una variable que busca identificar y reconocer el trabajo cotidiano que implica la crianza.

Para calcular el componente de bienes y servicios, el organismo toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, indicador que también se utiliza para medir la línea de pobreza.

Dentro de esa canasta se incluyen los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos y otros gastos esenciales, tales como vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda y diferentes servicios indispensables para la vida cotidiana.

Qué incluye el costo del cuidado

El segundo componente de la canasta de crianza, que corresponde al tiempo necesario para cuidar a niñas, niños y adolescentes, es determinado primero por la cantidad de horas teóricas de cuidado que requiere cada tramo de edad. Luego, ese tiempo se valoriza tomando como referencia la remuneración correspondiente a la categoría de "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.