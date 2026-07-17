La guerra con Villarruel, autonomía en el Senado y el armado de Karina en CABA: el triple frente del bullrichismo

Mientras en el Senado Patricia Bullrich comunicaba que se caía (otra vez) la discusión del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en la Casa Rosada Karina Milei recibía a los legisladores libertarios y bullrichistas de la Ciudad de Buenos Aires. En una semana atravesada por las reuniones políticas de los hermanos presidenciales, la secretaria general escuchó las iniciativas porteñas y conversaron sobre la necesidad de generar candidatos propios.

En medio de un coqueteo abierto con el PRO capitalino y ya sin un nombre fuerte que pueda pretender quedarse con la Ciudad -Manuel Adorni cayó en desgracia eyectado del gobierno mientras que Bullrich no está interesada y libra una batalla silenciosa con Karina-, los libertarios no hablaron de candidatos ni de perfiles, pero sí de la intención de poner uno sobre la mesa sin que eso signifique, al menos por ahora, el rompimiento de puentes con los amarillos que ya promueven la reelección de Jorge Macri.

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La secretaria general de la Presidencia se encontró con la jefa del bloque violeta en la Legislatura y presidenta del partido en CABA, Pilar Ramírez, el resto de los ediles, equipos técnicos y el nuevo secretario de Prensa, Fabián Fernández. Durante la reunión, los diputados porteños expresaron las principales preocupaciones del distrito, como la acumulación de residuos, los problemas de circulación por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre esa base, presentaron los proyectos que impulsarán en el parlamento local y los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno con vistas a las elecciones de 2027.

Karina Milei recibió a legisladores porteños de La Libertad Avanza.

Según confió uno de los presentes, se habló de tener un candidato propio, aunque todavía no se definieron nombres ni las características del perfil para competir por la jefatura de Gobierno. Tampoco se abordó la estrategia a seguir ni se conversó sobre Bullrich, quien supo ser una de las cartas más fuertes para disputar la CABA pero se fue desinflando con el tiempo, aunque no habría que descartarla por completo. El martes participó junto a Pilar Ramírez de un encuentro con mujeres solidarias en la Ciudad.

Bullrich fue una de las protagonistas de la jornada. Después del fracaso del tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la senadora cruzó sin nombrarla a Victoria Villarruel: “Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”. La vice había manifestado públicamente su desacuerdo con la iniciativa y había pedido suspender la sesión.

Las horas previas al debate en el recinto estuvieron marcadas por la filtración de una serie de chats entre ambas, donde la senadora también le sugería renunciar. Ahora lo hizo abiertamente. En las redes y en respuesta a un usuario, Villarruel descartó haber difundido la charla: "Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta". Lo cierto es que Bullrich no fue la única que le sugirió dar un paso al costado. El realizador de encuadres torcidos, Santiago Oría, le recomendó que “si tan en desacuerdo estás con tu propio gobierno RENUNCIA, no tenes dignidad y por eso nadie te respeta más allá del cargo”.

Tal como publicó El Destape, el escenario se había complicado en el Senado. “Los votos estaban pero Federico (Sturzenegger) no estaba muy convencido”, dijo a este medio una importante fuente parlamentaria. Pero la falta de acuerdo del Ministro de Desregulación nunca fue un limitante para Bullrich. Por eso, en este caso también influyó que faltaran legisladores para una votación más “holgada”.

El bullrichismo entiende que: “Una vez que el proyecto de ley entra al Senado la decisión es nuestra”. Por eso no dudan en avanzar con cambios sin el aval previo de la Casa Rosada, moldeando la letra de las leyes según las negociaciones de la Cámara Alta para asegurar la aprobación, tal como ocurrió con la reforma laboral o la ley de Glaciares. La estrategia es clara: sancionar la mejor ley posible y dejar que Sturzenegger se termine de convencer con el texto aprobado. En este caso, aseguran que tenían los votos pero “faltaban algunos senadores” y prefirieron pasar la discusión al 6 de agosto “para sacarla con mayoría más holgada”.