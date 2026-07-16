Karina reunió a su tropa porteña y les pidió construir "una alternativa" al PRO para 2027

Karina Milei reunió al bloque de legisladores porteños libertarios en la Casa Rosada y dejó varias definiciones de cara a la perspectiva electoral en la Ciudad. Candidato propio, sin alianza con el PRO y con una plataforma que muestre las falencias de la gestión de Jorge Macri: basura, tránsito y olvido del sur geográfico.

El encuentro es parte del relanzamiento del gobierno tras la salida de Manuel Adorni y la búsqueda por parte de la Secretaria General de mostrar total control de la conducción política de La Libertad Avanza. Ante los legisladores, abrió la reunión dando a conocer algunas definiciones para ordenar a la tropa propia. “Nos dijo que vamos con candidato propio y que tenemos que construir una alternativa. Si habrá una alianza ahora no está claro aunque no se descarta pero eso no nos tiene que detener”, comentaron a El Destape testigos del encuentro. Además de los diputados locales, se sumaron los equipos técnicos que repasaron propuestas para empujar en la legislatura y en la campaña electoral que anticipan, se adelantará.

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Además definieron empezar a cuestionar la gestión porteña con mayor claridad una vez terminado el mundial. La acumulación de residuos, los problemas de circulación ocasionados por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo del sur de la Ciudad de Buenos Aires fueron resaltados. Durante el encuentro, los equipos técnicos también presentaron los proyectos que impulsarán en la Legislatura porteña y los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno con vistas a las elecciones de 2027.

Se resolvió además que los legisladores libertarios empiecen a mostrarse en los medios de comunicación. “No podíamos salir mucho por el tema de Manuel Adorni. Ahora que está el panorama más claro vamos a salir más. En la legislatura se aprueban temas impulsados por nosotros y el gobierno del pro los apropia”, cuenta un legislador.

“Si hay un acuerdo se verá después”, reproducen en LLA porteña. En el último tiempo se observaron gestos de acercamiento a Jorge Macri en el marco del giro karinista en la estrategia electoral que se centrará únicamente en buscar la reelección de Milei. El último capítulo se vio la semana pasada en el tedeum por el 9 de julio cuando el presidente saludó amistosamente y charló al Jefe de Gobierno y su familia.

Allí hay un obstáculo extra y es la negativa de la hermanísima a negociar con Mauricio Macri. El expresidente se resiste a delegar en su primo los acuerdos electorales para la Ciudad como ya lo hizo en Provincia con Diego Santilli y Cristian Ritondo. “La gestión del PRO está muy floja y no arranca. Jorge Macri está mal. Él quiere ir a una alianza pero desde la debilidad. Los números le dan bien a LLA como marca”, resumen en la mesa libertaria porteña.

Si bien Karina insistió en el candidato propio, no anticipó nombres. Con la salida de Adorni el candidato que la hermana presidencial estaba construyendo para la Ciudad de cayó como un castillo de naipes. El plan b era Patricia Bullrich pero tras los distintos cortocircuitos con la Rosada. La jefa de bloque libertario también se baja de esa candidatura.

En la Ciudad hay una danza de nombres que le atribuyen al karinismo que van desde el ministro de economía Luis Caputo a su par de Capital Humano Sandra Pettovello. “Todos suenan pero no los vemos volanteando en un semáforo para hacer campaña”, chicanean en la legislatura. Además, siempre se menciona a la jefa del bloque libertario en la Ciudad, Pilar Ramírez, delegada política porteña de Karina. La legisladora se sentó a su lado en el encuentro de esta tarde.