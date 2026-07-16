Papelón histórico en A24: Feinmann y Rossi pidieron que la FIFA sancione a la Selección Argentina por la bandera de Malvinas

El insólito momento en A24 donde Eduardo Feinmann y Pablo Rossi justificaron y pidieron una sanción económica de la FIFA para la Selección Argentina por la bandera de Malvinas.

En las últimas horas, las redes sociales volvieron a traer a escena un momento televisivo que rozó el absurdo y generó una fuerte indignación. Durante su etapa compartida en la pantalla de A24, los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi protagonizaron un verdadero papelón al aire al analizar la presencia de una bandera de las Islas Malvinas en un festejo de la Selección Argentina y, lejos de defender el reclamo soberano, argumentaron a favor de que la FIFA multe a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El recorte, que se viralizó con fuerza en la plataforma X (ex-Twitter), expuso la llamativa sintonía de ambos conductores para justificar un posible castigo deportivo y económico contra el plantel nacional por portar un símbolo patrio.

"Corresponde": el insólito debate en A24 para que multen a la Selección

Durante el envío, los periodistas comenzaron a especular activamente sobre las consecuencias reglamentarias que podría tener la aparición del trapo con las siluetas de las islas y la leyenda "Son Argentinas", el cual fue exhibido directamente por los futbolistas en el campo de juego.

Sin ocultar su postura regulatoria, en el piso analizaron la gravedad de la situación y dejaron en claro que la sanción económica contra el fútbol argentino era el camino correcto. "El mensaje que habría llegado ahí es que la multa sería de dinero. Que la sanción sería pecuniaria a la AFA. Que corresponde además", señalaron con total naturalidad sobre el castigo.

Ante la afirmación, la respuesta del otro lado del escritorio no tardó en convalidar la teoría: "Pero sí", coincidieron sin rodeos en la mesa de debate.

El análisis sobre "la zona gris" del reglamento

Intentando encontrar un atenuante al supuesto "delito" de recordar la soberanía de las islas, los conductores analizaron el momento exacto en el que los jugadores mostraron la bandera ante las cámaras y el público.

"Lo que le baja la espuma es que el partido, la zona gris, ya había terminado. Una cosa es esa pancarta en el medio del partido y otra cosa ya finalizado", explicaron para intentar contextualizar la escena. Sin embargo, la balanza volvió a inclinarse rápidamente hacia la necesidad de un correctivo debido a los protagonistas involucrados en el hecho.

Para cerrar el insólito bloque, apuntaron directamente contra los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni por haber llevado el trapo al centro de la escena: "Para las reglas de seguridad, vos mostraste las banderas permitidas y las que no, estaba pensado para los aficionados. Lo que agrava o motivaría con mucha más razonabilidad la multa es que fue exhibida por jugadores de la Selección", concluyeron, cerrando un momento televisivo que despertó un fuerte repudio en las redes sociales.