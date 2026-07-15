El Gobierno de Formosa avanza con una nueva distribución de alimentos sin TACC en toda la provincia

El Gobierno de Formosa puso en marcha la tercera entrega del año de complementos nutricionales destinados a personas con celiaquía, una política pública que beneficia a alrededor de 800 formoseños en toda la provincia. La distribución, que se realiza de manera gratuita cada dos meses, incluye cajas con más de 20 productos básicos sin TACC y continuará durante los próximos días en distintos centros de la ciudad capital para luego extenderse al interior provincial.

El operativo comenzó en el Centro Ocupacional Inclusivo (COI) del barrio Emilio Tomás, destacó la directora de Atención a la Comunidad del Ministerio de la Comunidad, Laura Viera, y explicó que esta asistencia representa un alivio para quienes deben sostener una alimentación específica.

"La caja contiene más de 20 productos básicos de primera necesidad para cubrir, ayudar y, sobre todo, dar un alivio a las personas celíacas", señaló a Agenfor y remarcó que el contenido permite elaborar una amplia variedad de alimentos sin TACC. A partir de la combinación de harinas de arroz, almidón de maíz y fécula de mandioca, los beneficiarios pueden preparar premezclas para elaborar distintos productos que forman parte de la dieta habitual.

Cinco centros de distribución en la ciudad

La funcionaria informó que la entrega se realiza en cinco puntos estratégicos de la ciudad de Formosa con el objetivo de facilitar el acceso de los beneficiarios y evitar largos traslados. Además del COI del barrio Emilio Tomás, las cajas pueden retirarse en el Espacio de Acompañamiento del barrio Eva Perón, el Centro de Desarrollo Infantil del barrio Guadalupe, el Espacio de la Comunidad Organizada (ECO) del barrio San José Obrero y el centro ubicado en el Parque Industrial.

"Definimos esta modalidad para estar más cerca de la gente y evitar que tengan que recorrer mucha distancia para retirar la caja alimentaria", explicó Viera y remarcó que las entregas alcanzan a unos 800 beneficiarios en toda la provincia y se sostienen con recursos provinciales.

"Las entregas son bimestrales, totalmente gratuitas, por una decisión política del Gobierno de Formosa que destina recursos para mantener esta ayuda alimentaria destinada a personas celíacas", subrayó.

El operativo continuará en el interior provincial

Respecto a la distribución en el interior, Viera confirmó que en los próximos días comenzará la tercera entrega mediante un operativo coordinado con los equipos que llevan adelante la distribución de las cajas alimentarias para comunidades originarias.

En esas localidades, los complementos nutricionales podrán retirarse en Centros de Desarrollo Infantil, residencias para adultos mayores y otros espacios previamente definidos para facilitar el acceso de los beneficiarios.

En la capital, el cronograma continuará el miércoles 15 en el Espacio de Acompañamiento del barrio Eva Perón, el viernes 17 en el CDI del barrio Guadalupe, el lunes 20 en el Espacio ECO del barrio San José Obrero y finalizará el martes 21 en el Parque Industrial, con atención de 8 a 12.30.