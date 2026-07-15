Speed se coronó como el mufa supremo y dejó afuera a Inglaterra

El influencer Speed estuvo en el histórico partido de Inglaterra contra Argentina y, como suele hacerlo, alentó al combinado europeo para estar en contra de Lionel Messi. Sin embargo, confirmó una teoría que circula hace algunos partidos del Mundial en redes sociales: es mufa. El streamer asistió al encuentro con la camiseta de los Tres Leones.

Si bien el estadounidense, cuyo nombre real es Darren Watkins Jr., cantó el clásico “el que no salta es un inglés” junto a la hinchada de Argentina en la previa al comienzo del partido, llevaba puesta la camiseta de Inglaterra porque alienta a los equipos que se enfrentan a la Albiceleste.

El streamer es conocido por ser un gran fanático de Cristiano Ronaldo y comparar constantemente al portugués con el astro rosarino, pero también se cree que es mufa porque cada vez que alienta por un equipo en el Mundial el combinado pierde.

Durante la Copa del Mundo se dice que mufó a Costa de Marfil, Cabo Verde, Brasil, Portugal, Egipto y, ahora, Inglaterra, que fue derrotada 2 a 1 por la Selección Argentina. El streamer vistió sus camisetas, los fue a ver jugar y todos perdieron.

¿Por qué no le funcionó con la Selección Argentina?

Si bien el streamer intentó darle mala suerte a la Albiceleste en el encuentro contra Suiza y vistió la camiseta de la Scaloneta, su plan no dio resultado porque Argentina ganó y él terminó abandonando el estadio antes del final del partido. En redes sociales se considera que su intentó de mufar a Messi no funcionó porque en realidad no tenía realmente ganas de que el combinado argentino ganara.