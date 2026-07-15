Cómo compartir tu ubicación exacta desde un iPhone o un Android de forma rápida y segura

Es conveniente revisar a diario con quién estás compartiendo tu ubicación.

Compartir la ubicación desde un celular puede ser muy útil para avisar dónde estás, coordinar un encuentro o permitir que familiares y amigos sigan tu recorrido en tiempo real. Tanto Android como iPhone ofrecen varias herramientas para hacerlo, ya sea mediante aplicaciones de mensajería, servicios de mapas o funciones de emergencia integradas en el sistema operativo.

La opción más conveniente dependerá de la situación. Google Maps permite compartir la ubicación durante un período determinado con cualquier contacto, mientras que WhatsApp y Messenger lo hacen directamente desde una conversación. En el caso de los usuarios de Apple, la app Buscar simplifica el proceso entre dispositivos de la marca, y tanto iPhone como Android incluyen funciones especiales para enviar la ubicación automáticamente en caso de una emergencia.

Las principales formas de compartir tu ubicación

Google Maps es una de las alternativas más completas porque funciona tanto en Android como en iPhone. Desde el perfil del usuario se puede acceder a la opción Compartir ubicación, elegir cuánto tiempo estará activa y seleccionar los contactos. Incluso es posible generar un enlace para enviarlo a personas que no tengan una cuenta de Google. Además, la aplicación muestra quiénes comparten su ubicación con vos y permite dejar de hacerlo en cualquier momento.

Si todas las personas involucradas usan dispositivos Apple, la aplicación Buscar es la opción más práctica. Allí se puede agregar un contacto y decidir si la ubicación se compartirá durante una hora, hasta el final del día o de forma indefinida. También es posible cancelar el acceso para un contacto específico o desactivar el uso compartido para todos desde la misma aplicación.

Google Maps permite compartir la ubicación durante un período determinado con cualquier contacto.

WhatsApp, Messenger y las funciones de emergencia

Para quienes utilizan WhatsApp, compartir la ubicación es muy sencillo. Solo hay que abrir un chat, ingresar al menú de archivos adjuntos y elegir Ubicación. Desde allí se puede enviar la posición actual o activar la ubicación en tiempo real, que permanece disponible entre 15 minutos y 8 horas, según el tiempo seleccionado.

Facebook Messenger ofrece una función similar. Desde cualquier conversación se puede compartir un punto específico del mapa o transmitir la ubicación en tiempo real durante una hora.

Por último, tanto iPhone como Android incorporan herramientas de seguridad pensadas para situaciones críticas. En los iPhone existe SOS de emergencia, mientras que muchos teléfonos Android permiten configurar Compartir en caso de emergencia desde los ajustes de Seguridad y Emergencias. Estas funciones pueden enviar la ubicación automáticamente a los contactos de confianza o a los servicios de emergencia cuando se activan.

Como recomendación final, conviene revisar periódicamente con quién estás compartiendo tu ubicación para mantener el control sobre tu privacidad.