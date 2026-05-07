Cómo evitar que las webs espíen tu ubicación en Google Chrome

El navegador incorpora un botón para compartir una “ubicación aproximada” en lugar de la ubicación exacta.

Google Chrome sumó una nueva función de privacidad en Android que cambia la forma en que las páginas web acceden a la ubicación del usuario. A partir de ahora, el navegador incorpora un botón para compartir una “ubicación aproximada” en lugar de la ubicación exacta, una medida pensada para reducir el rastreo y evitar que los sitios conozcan datos precisos sobre dónde está cada persona.

La novedad ya comenzó a llegar a Chrome para Android y agrega una tercera alternativa cuando una web pide permiso para acceder a la ubicación. Hasta ahora, el navegador solo permitía dos opciones: aceptar el acceso completo o bloquearlo por completo. Con este cambio, Google busca ofrecer un punto intermedio que permita usar funciones basadas en ubicación sin exponer información demasiado sensible.

Cómo funciona la nueva ubicación aproximada de Chrome

La función toma una idea que Android ya venía utilizando en otras aplicaciones: compartir una referencia general de la zona donde está el usuario, pero sin revelar coordenadas exactas. Esto significa que una página podrá detectar el barrio, la ciudad o una región cercana, aunque no tendrá acceso al punto preciso marcado por el GPS.

Esta herramienta resulta útil para servicios que necesitan una ubicación básica para funcionar correctamente, como sitios meteorológicos, búsquedas de restaurantes o plataformas que calculan costos de envío según la zona. En esos casos, compartir la ubicación exacta no aporta ventajas reales para el usuario y sí implica una mayor exposición de datos personales.

Google considera que solo algunas aplicaciones deberían acceder a la ubicación precisa, especialmente aquellas vinculadas a navegación GPS o mapas en tiempo real. Para el resto de las webs, la recomendación pasa por utilizar la nueva modalidad aproximada.

Hasta ahora, el navegador solo permitía aceptar el acceso completo o bloquearlo por completo.

Cómo activar la nueva función en Google Chrome

La herramienta aparece automáticamente cuando una página solicita acceso a la ubicación desde Chrome en Android. En ese momento, el usuario verá tres opciones disponibles:

No compartir la ubicación.

Compartir ubicación aproximada.

Compartir ubicación precisa.

Para mejorar la privacidad, lo recomendable es elegir “Ubicación aproximada” siempre que la web no necesite datos exactos para funcionar. De esta manera, se pueden seguir utilizando servicios basados en localización sin entregar información precisa sobre el domicilio, el trabajo o la posición exacta del dispositivo.