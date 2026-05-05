NBA 2026 | Semifinales de conferencia: qué equipos ganarán, según la Inteligencia Artificial

Los Cavaliers de Cleveland aparecen mejor posicionados en probabilidades y experiencia, según la IA, tras dejar en el camino a Toronto Raptors.

Con la llegada de mayo, la postemporada del mejor básquet del mundo inicia su segunda fase. Tras la resolución de la primera ronda, ocho franquicias de la NBA —cuatro por cada conferencia— comienzan las semifinales en busca del trofeo Larry O’Brien. La Inteligencia artificial ChatGPT pronosticó cuáles son los equipos que pasarán a las finales.

La temporada 2026 entra en su etapa de definiciones más intensas. En esta instancia, la competencia se reduce a los ocho mejores equipos clasificados, quienes deben afrontar series eliminatorias al mejor de siete partidos. El sistema de juego mantiene el formato tradicional de 2-2-1-1-1 para determinar la localía según el récord obtenido en la fase regular.

Este tramo representa la segunda de las cuatro rondas de postemporada necesarias para alcanzar la máxima consagración. Los vencedores de estos cruces accederán directamente a las Finales de Conferencia, el paso previo a la serie definitiva por el anillo que se disputará durante el mes de junio.

La exigencia física y técnica del profesionalismo estadounidense se profundiza en este camino hacia el título que tiene a estas franquicias en marcha:

Conferencia Oeste

Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves

Conferencia Este

Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers

New York Knicks vs Philadelphia 76ers

Así quedó el cuadro de Playoffs de la NBA 2026.

El pronóstico de las semifinales de conferencia de la NBA 2026, según la IA ChatGPT

La IA ChatGPT señaló que las semifinales de conferencia de la NBA 2026 ya están definidas, pero anticipar ganadores hoy implica más leer tendencias que certezas: "Hay bastante paridad, lesiones y sorpresas en estos playoffs".

Oeste

Thunder vs Lakers → Thunder

Son los grandes favoritos al título (mejor récord y campeones vigentes).

Llegan tras barrer la primera ronda y con un nivel muy alto.

Lakers llegan con dudas físicas y menos profundidad.

Pronóstico: Thunder en 5 o 6.

Spurs vs Timberwolves → Spurs

Equipo más sólido y regular, con Victor Wembanyama como figura diferencial.

Minnesota llega golpeado por lesiones y con menos variantes.

Pronóstico: Spurs en 6.

Este

Pistons vs Cavaliers → Cavaliers

Serie más pareja del cuadro.

Aunque Detroit es el #1, Cleveland aparece mejor posicionado en probabilidades y experiencia.

Ambos vienen de series durísimas.

Pronóstico: Cavaliers en 6 o 7.

Knicks vs 76ers → Knicks

Knicks llegan más sólidos colectivamente y mejor ranqueados en proyecciones.

Pero si Joel Embiid está sano, puede cambiar todo.

Es la serie más impredecible.

Pronóstico: Knicks en 7.