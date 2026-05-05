Lula abordará la lucha contra el crimen organizado en sus conversaciones con Trump

El presidente estadounidense Donald Trump escucha al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante su encuentro en el marco de la 47.ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur

El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula ‌da Silva, abordará ‌la posibilidad de un acuerdo para combatir el crimen organizado en su reunión con su par estadounidense, Donald Trump, esta semana, dijo el martes su ​vicepresidente Geraldo Alckmin.

Los ⁠dos países pueden realizar "una ‌labor importante en la ⁠lucha contra el ⁠crimen organizado transnacional", dijo Alckmin al canal de noticias GloboNews, y añadió ⁠que Lula ya ha ​planteado el acuerdo a ‌Trump y volverá ‌a hacerlo en su reunión.

Se ⁠espera que Lula y Trump se reúnan el jueves, después de que no se ​llevó ‌a cabo una visita a Washington del presidente brasileño que estaba prevista anteriormente.

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Brasil y Estados Unidos anunciaron en ⁠abril una iniciativa conjunta para combatir el crimen organizado, que implica la integración de datos de la autoridad fiscal federal de Brasil con los de la Oficina ‌de Aduanas y Protección Fronteriza.

La iniciativa tiene como objetivo integrar los esfuerzos de inteligencia para interceptar envíos ilícitos de armas y ‌narcóticos.

La iniciativa es parte de los esfuerzos de Lula en materia ‌de seguridad ⁠pública antes de las elecciones generales de octubre ​en las que se repostula.

Con información de Reuters