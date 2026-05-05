Un fotoperiodista palestino ganó el Pulitzer por documentar los ataques de Israel y la destrucción de Gaza

El fotoperiodista palestino Saher Alghorra fue distinguido con el Premio Pulitzer 2026 en la categoría de fotografía de noticias de última hora por su impactante cobertura del genocidio en Gaza. En un contexto en el que el acceso internacional estaba severamente restringido, su trabajo se convirtió en uno de los pocos registros directos de la invasión israelí en la Franja.

El reconocimiento a Alghorra pone en primer plano el valor del periodismo local en zonas de guerra. Mientras periodistas extranjeros enfrentaban limitaciones para ingresar sin supervisión israelí, el fotógrafo, nacido, criado y residente en Gaza, logró documentar escenas clave del conflicto como nadie.

Entre las imágenes premiadas se encuentran momentos como:

Una madre junto a su hijo herido tras recibir disparos mientras buscaban ayuda.

La demolición de un rascacielos en la ciudad de Gaza.

El traslado urgente de un niño herido a un hospital.

La vida cotidiana en medio del horror, como las celebraciones de Ramadán de familias desplazadas.

Estas fotografías no solo retratan la violencia, sino también la persistencia de la vida cotidiana en condiciones extremas.

El trabajo de Alghorra también expusola crisis humanitaria en Gaza. Una de sus imágenes más representativas muestra a palestinos esperando alimentos en campos de desplazados como al-Mawasi. Según denuncias de organizaciones internacionales, la entrega de ayuda fue obstaculizada sistemáticamente durante el conflicto. Otra escena clave captura a miembros del brazo armado de Hamas recuperando lo que se cree eran restos de un rehén, reflejando la complejidad y crudeza del enfrentamiento.

La trayectoria de Saher Alghorra

La trayectoria de Saher Alghorra es relativamente reciente, pero contundente. Comenzó a fotografiar en 2017, cuando obtuvo su primera cámara, motivado por documentar la realidad cotidiana de los palestinos. Desde 2021 trabaja como freelance con medios internacionales de renombre como The New York Times, The Guardian y Time. En 2023 fue nombrado jefe de fotoperiodismo en Gaza para ZUMA Press.

Ese mismo año, una de sus imágenes fue seleccionada entre las 100 mejores fotos del año por la revista Time. En 2024, recibió el premio Best in Show del Communications Arts Photography Annual por su cobertura de la guerra. Graduado en relaciones públicas, medios y fotografía por la Universidad de Palestina, Alghorra combina formación académica con experiencia en terreno, lo que se refleja en la potencia narrativa de sus imágenes.