Crisis de Milei y Vidal: la mitad de los hogares de Santa Cruz usa sus ahorros para llegar a fin de mes

La crisis económica desatada por las medidas del gobierno de Javier Milei impacta de lleno en los hogares argentinos. En un contexto de inflación sostenida y pérdida del poder adquisitivo, cada vez más familias recurren a sus ahorros para subsistir. Un relevamiento basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec sobre el tercer trimestre de 2025 expone esta realidad: en Santa Cruz, el 48,3% de los hogares utilizó sus reservas para llegar a fin de mes.

El territorio que gobierna Claudio Vidal se posiciona en el "podio" de las jurisdicciones donde las familias muestran mayor fragilidad en sus economías domésticas. Esta cifra sitúa a la provincia de la Patagonia apenas por debajo de Mendoza (50,3%) y La Pampa (49,8%), integrando el grupo de las tres provincias con mayor dependencia de reservas acumuladas en todo el territorio nacional.

El informe también posiciona a distritos de peso como Buenos Aires (36,3%) y CABA (41,1%) en niveles elevados, reflejando el fuerte impacto de la inflación en grandes centros urbanos. En contraste, Santiago del Estero se ubica en el puesto 21, con un 12,1% de hogares que recurrieron a sus ahorros para cubrir gastos cotidianos. Si bien el número es considerablemente menor al de otras provincia, no necesariamente refleja una mejor situación económica, sino que puede indicar una menor capacidad de ahorro previa. Por detrás aparecen provincias como Formosa (11,8%), Chaco (10,7%) y San Luis (5,4%), con los índices más bajos del país.

En el interior, la situación se siente con más fuerza: la menor diversificación de ingresos hace que cualquier deterioro del salario real golpee con mayor impacto. La economía provincial depende en gran medida del empleo estatal, cuyos salarios se ajustan por paritarias, pero arrastran el rezago de la inflación acumulada.

En el caso de Santa Cruz, la falta de respuestas del gobernador Vidal a la conflictividad social multiplica las medidas de fuerza dispuestas por distintos gremios. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro general de 96 horas en toda la provincia en reclamo de mejoras salariales y laborales.

El gremio mayoritario de los trabajadores estatales hará una medida de fuerza desde el martes al viernes y mantiene una protesta frente al Ministerio de Salud y Ambiente en reclamo de mejoras laborales. En un comunicado, ATE señaló que “cada día que el gobierno no convoca a paritarias lo pagamos con el deterioro de la calidad de vida”. Además, señalaron que en lo que va del 2026 hay “un congelamiento salarial criminal” y destacaron el reclamo de una mesa de discusión salarial para establecer la pauta de recomposición para este año.

La morosidad, en niveles récord

Según el Banco Central, la mora del crédito al sector privado llegó al 3,7% en agosto, su mayor nivel desde 2022. Pero lo más grave está en las familias: la morosidad saltó al 6,6%, récord desde 2008. El dato refleja cómo el ajuste y la pérdida del poder adquisitivo empujan a millones al borde del incumplimiento.

Un informe de la máxima autoridad monetaria confirmó que la mora del crédito al sector privado alcanzó en agosto el 3,7%, pero detrás de ese promedio se esconde una realidad mucho más dura: los hogares argentinos enfrentan la peor crisis financiera en dos décadas. La irregularidad en los préstamos familiares trepó al 6,6%, superando incluso los picos de 2009, 2019 y la pandemia.

En apenas cinco meses, la morosidad se duplicó, al pasar del 3,3% en marzo al 6,6% en agosto. Una escalada que refleja no solo el ajuste monetario y la caída del salario real, sino también el agotamiento del consumo a crédito.