La Dirección General de Escuelas de la provincia dispuso la suspensión de clases presenciales en el turno tarde de este lunes.

La provincia de Mendoza amaneció con un cielo algo nublado y poco cambio en la temperatura, aunque con vientos leves del noreste y precipitaciones hacia la noche en la Cordillera. Si bien se espera que la jornada alcance una temperatura máxima de 22 grados, el protagonista del día es el famoso viento Zonda que obligó a la suspensión de clases en el turno tarde en la localidad de Uspallata.

La Dirección General de Escuelas de la provincia dispuso la suspensión de clases presenciales en el turno tarde de este lunes. En tanto, en el resto de Mendoza se desarrollan las actividades escolares con normalidad. La decisión responde a que en la ciudad andina se pronosticaron fuertes ráfagas de viento Zonda.

Esta medida alcanza a todos los niveles y modalidades, en línea con las recomendaciones de Defensa Civil. Desde la Dirección General de Escuelas también indicaron que el dictado de clases seguirá de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

Pronóstico del tiempo en Mendoza

El ambiente cálido en la provincia seguirá el martes con una máxima de 24° y una mínima de 10° bajo un cielo mayormente despejado. Sin embargo, hacia el jueves la nubosidad aumentará y existen probabilidades de lluvias que harán descender el termómetro de manera paulatina.

Para el cierre de la semana laboral, el frío volverá a sentirse con fuerza, especialmente el viernes, cuando la temperatura máxima caiga hasta los 16°. Se recomienda a los ciudadanos seguir los informes del Servicio Meteorológico Nacional ante la posibilidad de lluvias aisladas durante el jueves y viernes en el área metropolitana.

¿Qué es el viento Zonda?

Este fenómenos meteorológico se caracteriza por ser un viento fuerte, muy seco y de elevada temperatura que se produce bajo determinadas condiciones climáticas, particularmente entre mayo y noviembre, en las regiones ubicadas al pie de la Cordillera de los Andes, desde Neuquén hasta Jujuy.

En caso de que la zona de residencia, de visita o trabajo esté en alerta, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) recomienda verificar elementos que puedan provocar daños, como chapas o macetas, que puedan desprenderse y lastimar a alguien. Estos elementos se deben guardar en un lugar seguro.

También se debe verificar el estado de la construcción, ya que se verá sometida a la fuerza de intensas ráfagas, además se debe evitar estacionar los vehículos bajo los árboles.

¿Qué hacer si hay viento Zonda?

El SINAGIR también recomienda a la población: