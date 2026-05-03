Intento de femicidio en Jujuy: su perro la salvó de morir estrangulada por su ex pareja

Un rescate milagroso se produjo durante un intento de femicidio en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Un hombre atacó a su ex pareja y la mujer fue salvada por su perro mientras el agresor la asfixiaba. Las identidades de la víctima y el victimario no fueron informadas.

La situación tuvo lugar hace algunos días en una vivienda del Sector B4 del citado sector capitalino, donde el atacante ingresó por la fuerza al domicilio y, tras una serie de amenazas de muerte, desató una secuencia de violencia extrema.

El victimario le exigió a la víctima que desbloqueara su teléfono celular. Ante la negativa de la mujer, el sujeto rompió el dispositivo contra el suelo para asegurar su incomunicación. Cuando ella intentó recoger los restos del aparato, el agresor la atacó por la espalda, dándole trompadas que la hicieron caer. Una vez en el piso, el individuo ejerció presión con su rodilla sobre su nuca.

Según detalló el medio Jujuy al Momento, la situación alcanzó su punto más crítico cuando la víctima intentó pedir auxilio a los vecinos. El hombre le tapó la boca, la tomó del cuello y comenzó a estrangularla con fuerza. En el preciso instante en que la mujer sentía que perdía el conocimiento por la falta de oxígeno, su perro se abalanzó sobre el agresor. El animal mordió con firmeza una de las piernas del sujeto, obligándolo a soltar a su dueña y dándole el tiempo necesario para reincorporarse.

Tras el fallido intento de asesinato, el victimario robó 60 mil pesos en efectivo, el teléfono dañado y un machete, elemento que genera gran preocupación dado que el hombre se encuentra prófugo y potencialmente armado.

Personal de la Seccional Nº 56 se hizo presente en el lugar para asistir a la damnificada, quien relató conmovida que, si no fuera por su mascota, no estaría con vida. Por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, se emitió una orden para la inmediata detención del hombre.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.

Denunciaron a un jefe de la Policía por presunta violencia de género: fue apartado y se le retiró el arma

En un nuevo escándalo que sacude a las fuerzas de seguridad de Santa Cruz, un jefe policial de la localidad de Caleta Olivia se encuentra bajo investigación por un presunto hecho de violencia de género, en un caso que ya activó los protocolos internos y judiciales correspondientes. El efectivo fue apartado de su cargo, por lo que también se le retiró su arma reglamentaria.

De acuerdo a información del medio ADN Sur, la denuncia fue realizada por un propio sargento de la fuerza, quien activó de inmediato los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones. "Se actuó conforme a lo establecido, priorizando la protección de la denunciante y el resguardo del proceso”, señalaron voceros vinculados al caso.

La investigación se encuentra en una etapa inicial, por lo que aún no trascendieron detalles específicos sobre las circunstancias denunciadas. Sin embargo, se confirmó que distintas áreas especializadas están interviniendo para acompañar a la víctima y garantizar su seguridad.

El caso generó un fuerte impacto tanto dentro como fuera de la fuerza, especialmente por tratarse de un integrante de rango jerárquico. Este tipo de situaciones vuelve a poner en discusión las dinámicas internas en estructuras verticales, donde la subordinación puede dificultar la denuncia y exposición de hechos de esta naturaleza.

Mientras avanza la investigación judicial, desde la institución remarcaron que se continuará actuando con prudencia y bajo estricta reserva, a fin de no entorpecer el proceso. La prioridad, indicaron, es garantizar transparencia en el procedimiento y protección integral para la denunciante. Por ahora, el futuro del jefe policial denunciado quedará supeditado al avance de la causa y a las conclusiones que arroje la investigación en curso.