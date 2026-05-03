El papa León XIV recibirá en el Vaticano al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un encuentro que se produce un mes después del desencuentro mantenido entre el pontífice y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump por la guerra en Medio Oriente.

La reunión en el Vaticano está prevista para este jueves, según adelantaron medios italianos este domingo señalando fuentes de la Santa Sede, al presentar la visita de Rubio como un intento de "descongelar" las relaciones tras los cruces del Papa con Trump en las últimas semanas.

No será la primera vez que se vean, puesto que ya el 19 de mayo de 2025 León XIV se reunió con Rubio y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ambos católicos, un día después del inicio de su papado, del que se cumple un año el próximo viernes.

Además, el jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá con sus homólogos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y de Italia, Antonio Tajani, confirmó una fuente del gobierno italiano a AFP. Los medios italianos también informan de una reunión con el ministro de Defensa, Guido Crosetto, durante su visita de jueves y viernes.

El cruce entre León XIV y Donald Trump

León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia y que ya antes de su elección había criticado las políticas migratorias de Trump, mantuvo un enfrentamiento verbal a distancia con el mandatario republicano, esta vez debido a la guerra en Irán.

El Papa tachó de "inaceptable" la amenaza del presidente estadounidense de acabar con "toda una civilización" en su guerra contra Teherán, a lo que Trump respondió, entre otras cosas llamándole "débil" y calificándolo de "pésimo en política exterior".

Una semana después, León XIV zanjó el desencuentro asegurando no temer a la Administración Trump ni tener algún interés en debatir con el mandatario, avanzando su intención de seguir predicando la paz.

"No, no le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz", dijo en el primer día de su viaje a África.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró "inaceptables" los ataques al pontífice por parte de Trump, que entonces también arremetió contra ella, marcando un distanciamiento entre Washington e Italia, uno de los gobiernos europeos más cercanos al presidente estadounidense hasta entonces.