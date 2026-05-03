Totalmente gratis y en CABA: el recorrido por los espacios secretos de las estaciones Constitución y Retiro

(Créditos: Gobierno Nacional)

La ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos planes para hacer algo diferente sin tener que gastar y, entre ellos, se pueden visitar dos de las estaciones más icónicas: Plaza Constitución y Retiro. Se trata de una experiencia única para hacer una visita guiada totalmente gratis por los espacios exclusivos de ambas terminales.

Los detalles de las visitas guiadas gratuitas en Plaza Constitución y Retiro

Desde Trenes Argentinos ofrecen la posibilidad de conocer espacios exclusivos de las estaciones ferroviarias Retiro Mitre y Plaza Constitución con un tour guiado por especialistas y completamente gratis.

En la Estación Retiro, declarada Monumento Histórico en 1997, se pueden visitar espacios no habilitados al público en general, como por ejemplo sus balcones, mientras se conocen los detalles de sus 100 años de historia cultural y arquitectónica.

De la misma forma, la visita en la Estación Plaza Constitución, declarada Monumento Histórico en 2021, también permite conocer espacios no habilitados como, por ejemplo, el Patio de los Leones, mientras que una guía explica los momentos significativos de sus más de 150 años.

Ambos recorridos durante 60 minutos y son totalmente gratuitos, pero con inscripción previa (Créditos: Instagram/maxibuono)

Las visitas cuentan con sectores a los cuales se accede por escaleras y duran alrededor de 60 minutos, por lo que se recomienda concurrir con calzado cómodo y paraguas en caso de lluvia.

Cómo anotarse y reservar las entradas gratis

Ambos recorridos son totalmente gratuitos; solo hay que hacer una inscripción previa mediante un formulario online. Cada visitante debe registrarse con su correo electrónico personal y la confirmación se recibe antes de las 48 horas de la visita mediante un mail, donde se debe confirmar la asistencia. La actividad no se suspende por lluvia.

Durante mayo de 2026, las fechas disponibles son las siguientes:

Constitución: miércoles 6 y 20 a las 11 hs.

Retiro: miércoles a las 6 y 20, a las 15 hs, o sábado 9 a las 11 hs.

Para el recorrido en Plaza Constitución, el punto de encuentro es el hall central frente al busto de Roca, entre andenes 11 y 12. Mientras que en Retiro el punto de comienzo del tour es en el hall central bajo el reloj. Se espera que el público llegue al menos cinco minutos antes de comenzar y, en caso de llegar tarde, pueden acomplarse a la visita.