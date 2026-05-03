Franco Colapinto resaltó un detalle de la gran carrera que tuvo en el GP de Miami: "En el turbo"

El Gran Premio de Miami dejó una gran noticia para el automovilismo argentino: Franco Colapinto logró un destacado 8º puesto que le permitió sumar dos puntos importantes para el Campeonato de Fórmula 1 de 2026. El piloto de Alpine igualó así su mejor resultado en la categoría, previamente alcanzado en Bakú en 2024, y se mostró optimista tras una carrera que lo confirma como una de las figuras en ascenso.

La competencia fue ganada por Kimi Antonelli, quien volvió a imponerse con autoridad, mientras que Pierre Gasly tuvo que abandonar, lo que dejó aún más espacio para que Colapinto brille con su desempeño. El piloto argentino no solo pasó a la Q3 en la clasificación Sprint, sino que también mantuvo un ritmo sólido durante la carrera para escalar posiciones y terminar en el top 10, algo que le da confianza para lo que viene.

Tras la carrera, Franco Colapinto manifestó su satisfacción: “Muy feliz. Contento con los puntos, por el resultado y la mejoría”. Destacó además la evolución del equipo: “La performance que tuvimos este fin de semana fue muy positiva. Agradecido al equipo por el esfuerzo, que trajo a las mejoras. Me ayudaron a ser más competitivo”.

El piloto reconoció que el inicio no fue sencillo y explicó: “La largada muy complicada. Algo pasó en el turbo, no tenía presión ni potencia. Pude recuperar haciendo unas buenas primeras curvas”. A pesar de ese contratiempo, Colapinto consiguió remontar y consolidar una actuación que lo llena de esperanza para las próximas fechas.

En su análisis final, Franco aseguró: “Estoy feliz de haber encontrado el rumbo. Fue un finde lindo”. Y sentenció con optimismo: “Hay que seguir laburando para mejorar, pero vamos por buen camino”. Esta declaración refleja la confianza que tiene tanto en su rendimiento como en el del equipo Alpine, que parece estar despertando en esta temporada.

Con este resultado, Colapinto ganó cinco posiciones en el campeonato, lo que lo posiciona mejor de cara a los desafíos que quedan por delante. Su desempeño en Miami demuestra que el piloto argentino está consolidándose entre los mejores y que el equipo está logrando avances significativos para competir a alto nivel.