Choferes de Catamarca de paro por tiempo indeterminado por sueldos impagos: "Es muy triste"

El conflicto en el transporte urbano de pasajeros en la provincia de Catamarca no para de escalar. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el secretario adjunto local, Roque Chanquía, confirmó que los trabajadores de la empresa El Nene continúan con un paro por tiempo indeterminado ante la falta de pago de salarios. "Es muy triste lo que estamos pasando", aseguró el dirigente tras señalar que la empresa adeuda "más del 30% de los haberes de marzo".

Desde la empresa argumentan dificultades económicas vinculadas a retrasos en los pagos estatales y a la caída de pasajeros, un fenómeno que se replica a nivel nacional. “La verdad que estamos cada vez más complicados”, expresó Chanquía. Según explicó, la deuda salarial afecta a la totalidad del personal: unos 60 empleados, de los cuales alrededor de 45 son choferes.

Desde la UTA insisten en que la responsabilidad de resolver la situación es de la patronal. “Terminamos siendo rehenes nosotros y los pasajeros. La empresa debería estar gestionando soluciones”, apuntó.

Ante este escenario, los trabajadores decidieron sostener la medida de fuerza: “Tenemos un paro notificado por tiempo indeterminado. Vamos a seguir hasta que haya una solución. Los compañeros están dispuestos a trabajar, pero necesitamos cobrar”, afirmó en diálogo con El Esquiú Play.

El impacto del conflicto ya se siente en la calle. De las entre 16 y 18 unidades que deberían circular normalmente, hubo un día en el que solo salieron tres colectivos, lo que representa menos del 20% del servicio habitual.

Chanquía aseguró que no recibieron respuestas positivas por parte del gobierno de Raúl Jalil y apuntó contra el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche. “Nos dijo que la situación es complicada y no nos asegura absolutamente nada”, indicó. Luego, pidió "comunicación para destrabar el conflicto".

Empresas de colectivos estimaron cuándo regularizarán el pago de salarios

La situación en territorio catamarqueño se enmarca en el contexto crítico del sistema de transporte a nivel nacional. El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, afirmó hoy que en el transcurrir de la próxima semana las empresas del transporte “deberían pagar los salarios”.

Al respecto, Fusaro manifestó que el escenario “debería ser normal”. El último jueves mantuvieron la tercera mesa de diálogo entre la Secretaría de Transporte y las cámaras que representan a las empresas de colectivos para avanzar en la “reestructuración del sistema” y “optimizar la prestación de los servicios” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el encuentro confirmaron que se implementarán herramientas para la optimización de las prestaciones, incluyendo la “incorporación de buenas prácticas que reconozcan a las empresas que cumplen con estándares adecuados”, y la necesidad de modernizar aspectos administrativos, para lograr esquemas más “ágiles y transparentes”.

Respecto a la frecuencia de los colectivos, Fusaro afirmó que hay una reducción importante de los servicios y agregó que “es algo que se viene agudizando desde la salida de la pandemia. Hace cinco años teníamos 18.000 colectivos circulando en el AMBA, hoy son 12.000 en abril”, indicó.

El presidente de AAETA explicó, en declaraciones a Splendid AM 990, que en la comparación entre los días hábiles de abril contra los mismos del año pasado, bajó un 10% la cantidad de kilómetros que recorren los transportes.

Y, si se lo compara contra “una situación más normal de hace diez años”, la reducción alcanza el 25 por ciento. “La gente empieza a sentirlo como algo normal cuando antes no lo era. El deterioro es muy profundo cuando se mira una escala de tiempo muy amplia”, advirtió.