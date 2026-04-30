Cámara empresaria prometió la normalización de las frecuencias de los colectivos

La Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA) se comprometió este jueves a "normalizar las frecuencias" del transporte de pasajeros urbano "de manera inmediata", luego de la regularización del pago de subsidios. La cámara que nuclea a las empresas de colectivos informó esta decisión luego de haber participado hoy de una con las Autoridades Nacionales en el ámbito de la Secretaria de Transporte de la Nación, mismo día en el que se oficializó un nuevo aumento de transporte.

"De nuestra parte nos hemos comprometido a, gracias a la regularización de los pagos de subsidios registrada en el día de la fecha, a normalizar las frecuencias en forma inmediata. Todo esto mientras seguimos trabajando en conjunto con las autoridades monitoreando los efectos derivados del citado conflicto, que afecta los precios del gasoil, minimizando su traslado al servicio, preservando así a los servicios y sus usuarios", afirmaron desde la AAETA a través de un comunicado.

Según reportaron, en el cónclave repasaron la agenda de temas pendientes, evaluando y debatiendo propuestas a efectos de garantizar la sustentabilidad" del sistema de transporte de las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), específicamente las que "conectan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el conurbano" bonaerense.

En ese contexto, se "ratificó la continuidad de las mesas de trabajo conjunta entre la Secretaria de Transporte de Nación y las Camaras empresarias". Según reportaron, no recibieron "precisiones aún respecto a eventuales aumentos de tarifas sobre las líneas exclusivas de Jurisdicción Nacional (las que conectan CABA con PBA), a diferencia de las líneas de PBA y CABA que si han confirmado ajustes en sus cuadros tarifarios desde Mayo", especificaron.

"Coincidimos en el diagnóstico respecto a la necesidad de ir orientando los subsidios en forma más directa y específica a los sectores de la población que más lo necesiten, junto con una revisión de todos los aspectos del servicio, buscando más eficiencias, en variables impositivas, administrativas, financieras y operativas, dado el contexto desafiante actual junto con la dinámica propia del transporte y sus cambios estructurales (como ser los cambios en los patrones de movilidad de la población", afirmaron.

Las cámaras empresarias señalaron que "dado el emergente por la irrupción de la guerra en Medio Oriente, con su abrupto impacto sobre los costos sobre el transporte en general (a causa del aumento del precio del combustible), se han generado situaciones indeseadas ajenas a la voluntad del sector, que han impactado en las frecuencias de servicios".

Es por eso que, a efectos de disminuir esta situación, "desde AAETA se comprometieron "a darle continuidad a esta mesa de diálogo dejando en claro el compromiso de las empresas, de normalizar los servicios" y afirmaron que "durante el mes de Mayo existe el compromiso de encontrarle una solución más definitiva a este tema, revisando la estructura de Costo del sector"

"Se continuará monitoreando la situación – en conjunto - semana a semana, dado el impacto y la trascendencia del sistema de Transporte, en un contexto de recursos limitados, para evitar efectos indeseados que afecten al publico usuario", concluyeron.