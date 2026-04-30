Increíble: revelan cómo son los detectores de huellas de iPhone

Fuente: Cultura Geek.

La mayoría de los usuarios asume que el sensor de huellas "ve" el dedo de alguna manera. La realidad es más ingeniosa y, una vez explicada, resulta difícil de olvidar. El Touch ID es, en el fondo, un altavoz y un micrófono ultrasónicos trabajando en conjunto.

Cómo funciona el Touch ID por dentro

El componente central del sensor es un transductor piezoeléctrico. Este elemento convierte electricidad en vibración mecánica —exactamente como lo hace un altavoz— pero a frecuencias tan altas que el oído humano no puede percibirlas. Cuando apoyás el dedo sobre el botón, el sensor emite un pulso de ultrasonido hacia la superficie.

Ahí empieza la magia. Las crestas y valles de tu huella dactilar no son planos: tienen relieve. Cuando las ondas ultrasónicas impactan contra esas irregularidades, rebotan de forma diferente según la topografía de cada zona. Un segundo componente —el receptor, que actúa como micrófono— capta esos ecos y los convierte en una imagen detallada de la huella, sin que haya ninguna cámara ni ninguna luz involucrada en el proceso.

Por qué el ultrasonido es mejor que la óptica

Los sensores de huellas ópticos —los más comunes en celulares Android de gama media— usan luz para fotografiar la huella desde abajo de la pantalla. Tienen una limitación concreta: si el dedo está húmedo, sucio o hay un protector de pantalla de mala calidad, la lectura falla o se vuelve imprecisa.

El ultrasonido, en cambio, penetra las capas superficiales del dedo. El sensor utiliza una tecnología táctil capacitiva avanzada para obtener una imagen de alta resolución de la huella a partir de pequeñas secciones de las capas subepidérmicas. Es decir, no lee la superficie del dedo, sino las capas internas de la piel, lo que lo hace más preciso y menos susceptible a errores por suciedad o humedad.

El cristal de zafiro: no es decorativo

El botón del Touch ID no está hecho de vidrio común. Está fabricado con cristal de zafiro, uno de los materiales más transparentes y resistentes que existen. Este protege el sensor y actúa como lente para enfocarlo de forma precisa sobre la huella. En iPhone e iPad, el anillo de acero que rodea al botón detecta el dedo e indica a Touch ID que comience a leer la huella digital. El zafiro fue elegido específicamente porque no interfiere con las ondas ultrasónicas y resiste el desgaste que implicaría tocarlo miles de veces por año.

Qué tan seguro es realmente

La probabilidad de que otro dedo desbloquee tu iPhone por error es de una en 50.000. Dado que todas las huellas digitales son únicas, es muy poco común que incluso una pequeña parte de una huella se parezca lo suficiente a la de otra como para que Touch ID registre una coincidencia falsa. Touch ID solo admite cinco intentos fallidos de reconocimiento de huella. Pasados esos cinco intentos, es necesario ingresar una contraseña.

Para comparar: la probabilidad de adivinar un PIN de 4 dígitos es de una en 10.000, cinco veces más probable que engañar al sensor. El Touch ID, visto así, es considerablemente más seguro que el código numérico que lo respalda como método alternativo.